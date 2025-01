Montero presenta su candidatura en Andalucía lanzando bulos y diciendo que los ERE son "noticias falsas" del PP

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado este miércoles su candidatura para ser la próxima secretaria general del PSOE de Andalucía lanzando datos falsos sustentados en supuestas "últimas estadísticas" y vinculando la pérdida de los socialistas de la Junta de Andalucía con "noticias falsas" que, según ha dicho, difundieron los populares.

"Afortunadamente terminó sabiéndose lo que sabíamos: que habían intentado —el PP— desalojar a los gobiernos socialistas a partir de realizar una política de noticias falsas, también de fallos judiciales que hicieron que los presidentes de la Junta hayan pasado décadas de sufrimiento intentando trasladar la honestidad que ha tenido siempre este partido", ha dicho Montero en clara referencia a la sentencia de la trama de los ERE de la Audiencia Provincial de Sevilla.

Una sentencia que ha sido ratificada por el Tribunal Supremo y puesta en duda por el Tribunal Constitucional de mayoría progresista presidido por Cándido Conde-Pumpido, que advertía de un posible exceso en la dureza de las condenas —pero no dudaba de los hechos— e instaba a la Audiencia de Sevilla a realizar un nuevo dictamen.

De 135 a 600 días de espera

De esta forma se ha pronunciado la futurible líder de los socialistas andaluces en un encuentro con militantes que ha tenido lugar en Sevilla y en el que ha hecho uso de varios datos de los que no ha revelado la fuente —asegurando que aparecían en las "últimas estadísticas"—. En concreto, la titular de Hacienda ha mantenido que "Andalucía está a la cola de las intervenciones quirúrgicas, son 600 días para intervenirse de algo que te está molestando la vida o te está incapacitando".

Sin embargo, aunque es cierto que Andalucía es una de las comunidades autónomas cuyo tiempo de espera es más severo para realizarse una intervención quirúrgica, no es la última, sino que este puesto es para Cataluña, con 147 días. Por su parte, la media de espera de las intervenciones quirúrgicas en la comunidad autónoma que Montero aspiraría a presidir es de 135 días, no 600 —es decir, 455 días menor de lo que ha asegurado la ministra—. Todo ello, según los datos de junio de 2024 ofrecidos por el Sistema de Información Sobre Listas de Espera en el Sistema Nacional de Salud (SISLE-SNS), dependiente del Ministerio de Sanidad.

Carga contra Moreno, alaba a Espadas

Asimismo, la también exconsejera de la Junta de Andalucía ha aprovechado para cargar contra el actual presidente andaluz, Juanma Moreno, al que ha acusado de llevar a cabo políticas de "resignación disfrazada de falsa moderación". "Se han preocupado —el Gobierno de la Junta— un montón porque yo me presentara", ha apostillado después de que el secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, hiciese un repaso por la carrera de Montero en Andalucía este martes.

En otro orden de cosas, la titular de Hacienda ha alabado al hasta ahora secretario general de los socialistas andaluces y portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, que se ha retirado de las primarias después de conocer que la vicepresidenta de Sánchez se presentaría a las mismas. "La política es una carrera de relevo y el compañero que ha traído el testigo hasta aquí es un compañero comprometido", ha asegurado Montero sobre Espadas antes de "reconocer públicamente la tarea realizada" por el exalcalde de Sevilla.

"He decidido dar el paso adelante para ser la próxima secretaria general del PSOE de Andalucía y vamos a hacerlo: vamos a conseguir ganar las próximas elecciones", ha sentenciado la dirigente socialista en un discurso en el que ha abogado por un "PSOE fuerte" y ha subrayado varios tópicos como: "Me duele Andalucía" o "no pasarán".