Presidencia del Gobierno dio traslado de peticiones de inversión de socios de Aldama al Ministerio de Teresa Ribera

La documentación aportada por Víctor de Aldama a la Justicia incluye un negocio más que acabó en manos de la entonces ministra de Transición Ecológica y ahora vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera. Hasta ahora se ha hablado de los proyectos de la España Vaciada que, según Aldama, provocaron reuniones con la mujer del presidente del Gobierno para que Begoña Gómez pudiera beneficiarse de ello.

También de la licencia de Villafuel que acabó avalando Ribera desde su Ministerio y que terminó en el fraude de 182 millones de euros en concepto de IVA del caso Hidrocarburos. Pero ahora, un documento entregado por Aldama prueba un negocio adicional: el de la gestión de inversiones públicas preferentes para determinadas zonas de España. Y ese caso se dio con unas exigencias de fondos públicos para Zamora -Aldama era el presidente del Club de Fútbol Zamora- y Presidencia certificó en un documento que daba traslado de las exigencias al Ministerio de Ábalos -cosa que se daba por hecho- pero también al Ministerio de Transición Ecológica de Ribera. Y se hizo con la mediación directa del Gabinete de Pedro Sánchez en época de Iván Redondo.

Encuentro entre el Director General de Caja Rural y Pedro Sánchez

La carta en cuestión está incorporada ya a la documentación judicial. Y se trata de una respuesta a un contacto de Aldama: "Don Victor de Aldama trató de organizar un encuentro entre don Cipriano García Rodríguez, Director General de Caja Rural, patrocinador principal, del Club de Futbol Zamora, y el Presidente del Gobierno D. Pedro Sánchez, con la finalidad de que se le expusieran las necesidades de inversión en la provincia de Zamora", resume el asunto Aldama en su documentación remitida al juez.

Pero lo más relevante no fue el intento de pasear al presidente del Gobierno -ya es llamativa la osadía-, que declinó el encuentro personal, sino la gestión que sí se hizo: "Desde Presidencia se remitía al sr. García Rodríguez a los Ministerios de Transporte y de Transición Ecológica" para que "tengan conocimiento directo de las cuestiones que plantea", tal y como narra literalmente la carta en cuestión. Y lo que se había solicitado era inversión pública para dos proyectos concretos: la "conversión en autovía de la N-122 entre Zamora y Portugal" y la "instalación de una unidad militar en Monte la Reina (Toro)". Proyectos ambos que hubiesen generado negocio en las zonas afectadas. De hecho la carta acabó en manos de Aldama que se la remitió al propio Koldo para que tuviera constancia de la decisión presidencial de incorporar en la comunicación al Ministerio de Teresa Ribera.

Hay que recordar que Ribera tuvo varias vías de contacto al entorno de Aldama. Teresa Ribera acaba de entrar en la Comisión Europea con rango de vicepresidenta y el aval absoluto de Pedro Sánchez. Lo ha hecho en plena polémica por la falta de obras y mantenimiento en las cuencas hidrográficas al paso por el barranco del Poyo y con más de 200 muertes en las inundaciones de Valencia. Pero, además, lo ha hecho justo cuando el juez Ismael Moreno ha elevado su escrito razonado el Tribunal Supremo sobre el caso Koldo-PSOE-Ábalos y allí se avala que la licencia que acabó concediendo a Villafuel el departamento de Teresa Ribera se quedó bloqueada incluso en época de Ábalos con un mensaje técnico que hablaba de "los defraudadores del combustible".

La "capacidad legal" de la petrolera de Aldama

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de Teresa Ribera avaló la "capacidad legal" de la petrolera de la trama de Víctor de Aldama para que cumpliera su sueño de obtener la licencia de operador de hidrocarburos. La misma licencia con la que defraudó 182 millones de euros en concepto de IVA y por la que Aldama acabó en prisión provisional.

Las gestiones de la trama, de hecho, pasaron por Ábalos y, por medio de las gestiones efectuadas por la trama, del Ministerio de Industria de Reyes Maroto para lograr la ansiada licencia. Pero la cosa no arrancaba hasta que llegó a otro departamento. Y es que no fue hasta su envío al Ministerio de Ribera —Transición Ecológica— cuando se logró licencia de Villafuel SL: un 15 de septiembre de 2022.

Unos meses después de un mensaje en poder del juez en el que un técnico al corriente de lo que ocurría dijera lo siguiente: "Analizando el proyecto me he dado cuenta de que mi aportación es un barniz que encubre un montón de proyectos de los que que no tengo ningún interés particular, por lo que acabo de decidir no acompañaros en esta aventura. Me gusta trabajar y ser honesto con mi trabajo, aunque en este momento vital, es difícil encontrar gente con este perfil, no tengo ningún interés de hacer negocios por encima de mi pequeño pero muy trabajado prestigio profesional".

El mensaje a la trama añadió: "Desde que os he conocido, os he advertido en nombre de mi grupo contra cualquier interés económico, para que los defraudadores del combustible sigan haciendo fechorías y, por suerte, me habéis hecho caso: Villafuel no va a ser operadora por mucho que esponsorice al Zamora [el club de Fútbol de Aldama en aquellos momentos], tome acciones en los restaurantes de las Torres, o mantenga el alquiler de una casa para el que fue ministro de Fomento. Es difícil de creer, pero me gusta conseguir mis proyectos por solvencia y no por humo".