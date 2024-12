El caso Hidrocarburos tuvo chivatazo y filtración de la investigación antes de lograr la licencia de Teresa Ribera

El caso Hidrocarburos sigue señalando a la órbita de Teresa Ribera. Ella fue decisiva para la concesión de la licencia de venta de hidrocarburos de Villafuel, la empresa que llevó a prisión al propio Víctor de Aldama y a su socio Claudio Rivas y que provocó un fraude de 182 millones en IVA. Pues bien, ahora se sabe, tal y como plasman los informes de la UCO, que el caso Hidrocarburos también tuvo chivatazo y filtración de la investigación antes de lograr la licencia avalada por el departamento de Teresa Ribera.

Las polémicas de Ribera

Teresa Ribera acaba de entrar en la Comisión Europea con rango de vicepresidenta y el aval absoluto de Pedro Sánchez. Lo ha hecho en plena polémica por la falta de obras y mantenimiento en las cuencas hidrográficas al paso por el barranco del Poyo y con más de 200 muertes en las inundaciones de Valencia. Pero, además, lo ha hecho justo cuando el juez Ismael Moreno acababa de elevar su escrito razonado el Tribunal Supremo sobre el caso Koldo-PSOE-Ábalos y allí se avala que la licencia que acabó concediendo a Villafuel el departamento de Teresa Ribera se quedó bloqueada incluso en época de Ábalos con un mensaje técnico que hablaba de "los defraudadores del combustible".

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de Teresa Ribera avaló la "capacidad legal" de la petrolera de la trama de Víctor de Aldama para que cumpliera su sueño de obtener la licencia de operador de hidrocarburos. La misma licencia con la que defraudó 182 millones de euros en concepto de IVA y por la que Aldama está ahora en prisión.

El papel de Ábalos y Villafuel

Las gestiones de la trama, de hecho, pasaron por Ábalos y, por medio de las gestiones efectuadas por la trama, del Ministerio de Industria de Reyes Maroto para lograr la ansiada licencia. Pero la cosa no arrancaba hasta que llegó a otro departamento. Y es que no fue hasta su envío al Ministerio de Ribera —Transición Ecológica— cuando se logró licencia de Villafuel SL: un 15 de septiembre de 2022. Unos meses después de un mensaje en poder del juez en el que un técnico al corriente de lo que ocurría dijera lo siguiente: "Analizando el proyecto me he dado cuenta de que mi aportación es un barniz que encubre un montón de proyectos de los que que no tengo ningún interés particular, por lo que acabo de decidir no acompañaros en esta aventura. Me gusta trabajar y ser honesto con mi trabajo, aunque en este momento vital, es difícil encontrar gente con este perfil, no tengo ningún interés de hacer negocios por encima de mi pequeño pero muy trabajado prestigio profesional".

El mensaje a la trama añade: "Desde que os he conocido, os he advertido en nombre de mi grupo contra cualquier interés económico, para que los defraudadores del combustible sigan haciendo fechorías y, por suerte, me habéis hecho caso: Villafuel no va a ser operadora por mucho que esponsorice al Zamora [el club de Fútbol de Aldama en aquellos momentos], tome acciones en los restaurantes de las Torres, o mantenga el alquiler de una casa para el que fue ministro de Fomento. Es difícil de creer, pero me gusta conseguir mis proyectos por solvencia y no por humo".

La evolución de la licencia

El juez ha dejado constancia de todo ello en su escrito al Supremo: "Ábalos tuvo conocimiento del fraude en hidrocarburos de Aldama". "Se observa en el mensaje precedente que CLAUDIO [el socio de Aldama en Villafuel] sentía que la labor de KOLDO "grandullón", en ese momento estaba interfiriendo negativamente en las gestiones para obtener la condición de operador para VILLAFUEL. No en vano, KOLDO ya había cesado también en su cargo dentro del MITMA como consecuencia del cese de ÁBALOS. Tras ese temor mostrado por CLAUDIO, diez días después, el 9 de diciembre de 2021, éste escribía a ALDAMA para comentarle "Denegado el título de Villafuel de operador" "Esto va ha (sic) traer problemas". "Y muy serios".

Traducido: con Ábalos no había sido posible. Estaba atrapado y el PSOE lo sabía. Y paralizó la concesión de la licencia de Villafuel. Pero entró en escena el Ministerio de Ribera. Y la licencia surgió unos meses después, pese a todo lo contado y escrito. Fue concedida el 15 de septiembre del mismo 2022.

Las pruebas de la OCU

Y esa fecha es clave. Porque es previa a un hecho: otro chivatazo a la trama para eludir a la Justicia. La UCO ha constatado que Aldama y Villalba tuvieron acceso a información policial sobre Claudio Rivas. De hecho, Aldama "habría ayudado en alguna ocasión" a Rivas, "llegando incluso a consultarle en bases de datos policiales el 14.06.2022, comprobando que existían investigaciones sobre él por parte de esta Unidad".

La UCO da más detalles: "Catorce días después de la consulta en bases de datos policiales, el 28.06.2022, RUBÉN [Villalba] se personó en dependencias de esta Unidad junto con el AGENTE 1 al objeto de conocer qué tipo de investigación se estaba realizando y en qué grado afectaba a CLAUDIO. Lo inusual de este comportamiento hizo que esa vicisitud fuera comunicada a la cadena orgánica de mando de esta Unidad".

Pero, pese a esa comunicación y la velocidad en reaccionar de la Guardia Civil, la licencia de Villafuel fue concedida.

"En relación con esta circunstancia, el AGENTE 1, tras testificar, reconoce haberse personado junto con RUBÉN en las dependencias de esta Unidad al efecto de comprobar una coincidencia en base de datos sobre una persona de la cual no recuerda la identidad", recoge en su informe la UCO.