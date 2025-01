Salta la noticia: ya hasta el CIS de Tezanos registra que el PSOE se la está pegando

El CIS del socialista José Félix Tezanos ha publicado este viernes su barómetro correspondiente al mes de enero en el que, por supuesto, PSOE seguiría ganando las elecciones, en este caso con una intención de voto del 31,8%, manteniendo una ventaja de dos puntos y una décima sobre el PP.

No obstante, la noticia no es tanto quién dice el CIS que ganaría las elecciones, porque eso ya lo sabíamos antes, sino que incluso a los estudios fake de José Félix Tezanos no les queda otro remedio que reconocer que el PSOE está sufriendo un desgaste electoral muy serio: en sólo dos meses ha perdido 2,4 puntos desde el 34,2% de intención de voto que tenía en noviembre.

De hecho, el dato de los socialistas en este barómetro es el más bajo desde junio del año pasado, justo después de la caída que tuvo tras su derrota en las elecciones europeas. Una convocatoria electoral en la que, por cierto, el CIS pronosticó que el PSOE iba a ser el partido más votado con hasta cinco puntos de ventaja sobre el PP, pero el resultado final fue que ganaron los populares con cuatro puntos más que los socialistas.

Sube la derecha, baja la izquierda

El batacazo del PSOE coincide con una subida del PP: si en noviembre los de Feijóo estaban en el 29,4% de intención de voto ahora suben al 29,7%. La escalada es todavía más significativa si tomamos como referencia el barómetro de diciembre en el que los populares se quedaban en el 28,4%.

Además, y en esto coincide con la mayor parte de las encuestas: la subida del PP no es a costa de una bajada de Vox sino que los de Abascal también mejoran: en noviembre estaban en el 11,8% y ahora llegan al 12,4%.

Por el contrario, los que caen son los partidos de izquierda: al costalazo del PSOE hay que unir el mal dato de Sumar: los de Yolanda Díaz pierden cinco décimas respecto a su intención de voto tanto en noviembre como diciembre y se quedan en el 6,5%. Podemos es el único que sube respecto a noviembre: estaba en el 3,4% y ahora llega al 3,9%, pero el partido de Belarra y Montero haría mal en lanzar las campanas al vuelo, ya que respecto a diciembre se dejan un par de décimas.