El Gobierno, obligado a aclarar que España no es un país emergente tras las declaraciones de Trump

¿Error de Donald Trump o un comentario malicioso? Las declaraciones del presidente de EEUU, incluyendo a España como un país emergente, ha obligado al Gobierno de Pedro Sánchez a tener que aclarar la situación económica del país y, de paso, a rebajar el tono contra el republicano. "Evidentemente, España no es un Bric, no es un país emergente", ha señalado la portavoz Pilar Alegría desde el Palacio de la Moncloa.

La ministra ha reconocido que "desconoce" si la afirmación de Trump desde el despacho Oval "es una confusión o no". Las declaraciones del presidente estadounidense llegan tras un 2024 repleto de actividades de Sánchez en la mayoría de los países BRICs, a excepción de Rusia. En marzo estuvo en Brasil, de la mano de Lula de Silva. En octubre estuvo en la India en una gira muy llamativa con el presidente Modi y en el que no dudó en desfilar en una comitiva llena de flores. Las relaciones con el Ejecutivo hindú se están reforzadas durante este mandato y no hace ni una semana que Sánchez ha recibido al ministro de Exteriores de la India en la Moncloa.

Mayores son las relaciones de Sánchez con China. En septiembre estuvo en su segunda gira en menos de 18 meses y que incluyó una reunión con Xi Jinping. Por contra, Sánchez sólo ha estado una vez en la Casa Blanca en sus siete años al frente del Gobierno. Fue en 2023 y tardó cinco años en ser recibido en el despacho oval. Con Trump apenas tuvo relación y Joe Biden tardó tres años en invitarlo.

Felicitando a Trump y bajando el tono

Lo que sí ha hecho Alegría es bajar el tono contra el presidente norteamericano y algunos de sus colaboradores como Elon Musk, al que Sánchez había tachado el día anterior de "tecnocasta" y de "amenaza" contra la democracia. Alegría ha mostrado su "reconocimiento al nuevo presidente" y le ha felicitado por su toma de posesión. "Miramos a EEUU como un aliado natural", ha afirmado la ministra tras la amenaza de Trump de imponer a España aranceles del 100%.

En relación a la crítica de Trump sobre que es "bajo, muy bajo" que España aporte menos del 2% de su PIB en gasto de Defensa, la portavoz del Gobierno ha destacado que España ocupa el octavo lugar en cuanto a contribución de los 32 países miembros de la OTAN y que el compromiso con esta organización es "claro y firme".

"Llevamos 40 años como miembros y desde el primer día hemos demostrado ser un socio fiable, responsable y, sobre todo, comprometido", ha señalado, recordando que actualmente hay más de 3.800 soldados españoles desplegados en misiones internacionales, "muchas de ellas de paz"