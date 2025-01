Ayuso contesta a Trump: "Me encargaré personalmente de demostrar a EEUU que España no es parte de los Brics"

Donald Trump cumplió lo que tanto él como su equipo habían prometido durante estas semanas y, poco después de tomar posesión de su cargo como presidente de EEUU, firmó las primeras órdenes ejecutivas. Lo hizo desde el Capitolio, en un pabellón de baloncesto y también desde el despacho Oval.

Y en esas estaba cuando se produjo el siguiente diálogo con un reportero: "¿Qué podemos esperar de los países de la OTAN que menos gastan (…), como España, que está por debajo del 5%?", le preguntó. A lo que Trump contestó: "España está muy abajo. ¿Son un país BRICS?", preguntó. El reportero inquirió: "¿Qué?". El presidente aseveró entonces: "Son una nación BRICS. España. ¿Sabes qué es una nación BRICS? Ya lo averiguarán". En este punto, el presidente lanzó una advertencia: "Si las naciones BRICS quieren, está bien, pero vamos a poner al menos un arancel del 100% en los negocios que hacen con EEUU".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, que este lunes marcó perfil propio en su partido y fue la primera en felicitar al presidente estadounidense, arrancó hoy su intervención en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum, abordando la cuestión. "Me encargaré personalmente, así lo hará desde luego mi gobierno, de demostrar ante esta administración que no todos los españoles ni todos en España - desde luego, las administraciones- somos parte de los BRICS ni queremos serlo, situación a la que nos ha llevado el Gobierno por aislamiento".

Isabel Díaz Ayuso reiteró su felicitación a Trump deseándole, "como dijeron ayer en el Congreso en Washington, toda la sabiduría posible". Y le ofreció también la "colaboración" de la Comunidad de Madrid, "y espero que de España entera como aliados que somos, sin olvidar que compartimos también mucho".

La presidenta fue preguntada acerca de Vox, que mantiene en estos momentos una relación más estrecha con la nueva administración estadounidense que el PP. "Creo que lo importante ahora no es eso sino con quienes tenemos que tejer estas alianzas y ahí estamos nosotros también como partido y como Gobierno. Y pienso que nada bueno nos puede pasar si le damos la espalda a esta administración con la que deberíamos tener las mejores relaciones por motivos evidentes de seguridad económica… Y no sólo por interés sino porque creo que vemos la vida de una manera mucho más parecida que con otros países y otras alianzas (como) Rusia, China y no digamos todo lo que hay en el en torno del conflicto con Gaza", contestó ante la atenta mirada de Cuca Gamarra, secretaria general de su partido.

Ayuso reiteró que el suyo ha sido un gobierno que a lo largo de los años ha mostrado "admiración" por los EEUU. "Pienso que esta toma de posesión va a cambiar muchas cosas", añadió. "Es verdad que nuestro Gobierno (central) y muchas veces el ideario progresista no nos ha dejado en los mejores lugares ante el mundo. Tanto es así que la primera administración en el mundo con la que estamos obligados a entendernos de manera prioritaria nos ve alineados con dictaduras y con países empobrecedores donde no se respeta la propiedad ni la libertad".

Para la presidenta, "esto nos lo hemos ganado a pulso a lo largo de este tiempo pero, como les decía en mi intervención, no todas las administraciones compartimos esa forma de ver el mundo y la política y nos encargaremos de demostrar que la inmensa mayoría no estamos alineados con nada de esto, todo lo contrario", reiteró.

Ayuso también hizo mención a los indultos concedidos por Joe Biden minutos antes de dejar la Casa Blanca. "Les deseo lo mejor a los dos presidentes, al saliente y al que acaba de entrar, pero no parece que el irse de despedida indultando a la familia sea el mejor ejemplo de lo que nos deja la administración Biden".

En este punto, afeó a Pedro Sánchez que dé lecciones de democracia ante los EEUU. "Teniendo en cuenta que ha sido incapaz de manifestarse como es debido en la política venezolana, siendo cómplice de Maduro, como lo hace el señor Zapatero, teniendo en cuenta que ahora mismo en España tenemos un problema y es que el presidente considera que se puede arrogar los tres poderes del Estado en la Moncloa o una persona que ha perdido las elecciones de una manera catastrófica para España, mientras el presidente Trump ha ganado y lo primero que ha hecho ha sido dar una rueda de prensa, no sé…", dijo la presidenta, quien le reprochó también que hable de "tecnocasta" cuando ha tomado las decisiones que ha tomado respecto a Indra y Telefónica o con respecto a su entorno, "que está relacionado con apropiaciones indebidas".

"Creo que no nos hace ningún favor liderando un frente contra la administración de los EEUU que debería ser en Europa nuestro principal aliado. Pero si durante los años anteriores te has dedicado a atacar todo lo que esta administración defiende, incluso su buen nombre, ahora nosotros estamos en una situación que espero consigamos revertir entre todos puesto que hace un flaco favor a los intereses de toda España", concluyó.