A la espera de que la Justicia italiana dicte sentencia sobre la custodia del hijo pequeño de Juana Rivas, la de Maracena vuelve a dejar claro que está dispuesta a agotar todas las vías para quedarse con el menor. En este contexto, se explica la denuncia por violencia vicaria internacional que acaba de presentar contra su exmarido, la primera de estas características que se examinará en España. Según sus abogados, el objetivo es que el debate sobre los ocho años previos de denuncias llegue al Tribunal Supremo, lo que podría alargar la estancia de Daniel en nuestro país.

Cabe recordar que el menor —cuya custodia ostenta en estos momentos en exclusiva Francesco Arcuri— viajó a Granada el pasado mes de diciembre para pasar la Navidad con su madre. Una vez allí, Rivas aseguró que el menor tenía un "miedo terrible" a volver con su padre, al que acusaba de maltratarle de forma reiterada, e interpuso hasta tres denuncias.

El juzgado de Violencia sobre la Mujer archivó la primera, mientras que el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada accedió a escuchar al menor y, tras calificar su relato de "serio y convincente" su relato, optó por devolver el caso al juzgado especializado. Finalmente, y a pesar de los esfuerzos de Rivas, el tribunal rechazó la competencia de las autoridades españolas para pronunciarse sobre este asunto, alegando que el mismo lleva años siendo juzgado en Italia.

Allí, la jueza descartó en su día cualquier atisbo de maltrato y llegó a describir a Rivas como una mujer con un "funcionamiento psíquico severamente patológico" y "grandes habilidades manipuladoras hacia los menores. No en vano, no es la primera vez que el pequeño Daniel asegura que su padre le maltrata y luego confiesa que su madre le ha empujado a mentir. Me obligó a hacer vídeos, me obligó a decir que quiero vivir allí (en Granada), pero yo no quiero vivir allí, yo quiero vivir aquí", llegó a confesar el niño ante la Justicia italiana, donde también relató a los profesionales que siguen su caso que su madre había aprovechado las vacaciones de verano para llevarle a varias psicólogas para tratar de predisponerle contra su padre; algo que el entorno de Arcuri teme que esté volviendo a suceder ahora.

Los detalles de la nueva denuncia

Con todo, y mientras en Italia se dirime una nueva acusación de maltrato y la custodia misma del menor, los abogados de Rivas tratan ahora de dar un nuevo golpe de efecto con esta pionera denuncia por violencia vicaria. El texto, presentado en la Oficina de registro y reparto de Granada, esgrime una supuesta violencia vicaria que sustenta en dos delitos continuados, uno de violencia psicológica habitual contra Juana Rivas, y otro de lesiones psíquicas por los daños ocasionados a la misma: "Su único objetivo es destruir la vida de la señora Rivas, dañando lo que a ella más le duele: sus hijos". Además, apunta que la custodia de los niños fue concedida al italiano por un síndrome de alienación parental.

El escrito detalla así las 14 denuncias presentadas en Italia contra Arcuri por malos tratos físicos y psicológicos contra sus hijos, en las que se describen supuestos episodios de violencia física, vejaciones, insultos y amenazas y se acusa al padre de propinar a sus hijos golpes en la cabeza y bofetadas, además de otras conductas como encerrarlos durante horas sin comida o decirles que mataría a su madre.

La nueva denuncia incluye, además, los mensajes que Arcuri le habría enviado este pasado mes diciembre, cuando el menor de los hijos llegó a España con un permiso especial y que, según sus abogados, tenían un "claro ánimo intimidatorio", así como las más de 90 llamadas que asegura haber recibido y no contestado. Sin embargo, hay que señalar que estos hechos ya han sido denunciados y archivados en dos ocasiones, puesto que la justicia italiana había determinado que Arcuri podría hablar con su hijo una vez al día y, sin embargo, no ha podido hacerlo en ni una sola ocasión, lo que explicaría su insistencia.

Las exigencias de Juana Rivas

En esta nueva estrategia, Rivas pide que sea la jurisdicción española la que tome conocimiento del caso, en concreto un juzgado de Violencia sobre la Mujer, porque, según defienden sus abogados, esos dos delitos los sufre Juana Rivas, ciudadana española, mientras vive en España. Sin embargo, reclaman que ninguna de las juezas que han archivado sus denuncias participe de esta nueva causa, ya que consideran que no son imparciales. No en vano, ya han procedido a su recusación.

Según su equipo jurídico, la denuncia se ha presentado ahora y no antes, puesto que es cuando sus hijos están "a salvo" en España y, por tanto, no ha lugar a una posible venganza hacia ellos. En todo caso, insisten, al tratarse de un delito habitual, los hechos no han prescrito.