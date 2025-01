Gamarra pide a Sánchez que "mueva el culo" para subir ya las pensiones

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha comparecido en rueda de prensa, acompañada de los portavoces del partido en el Congreso y el Senado, Miguel Tellado y Alicia García, para anunciar las iniciativas que llevará a cabo su partido para presionar a Pedro Sánchez y que suba ya las pensiones, baje el transporte y conceda ayudas por la DANA. Las tres medidas decayeron el pasado miércoles en el Congreso por el voto en contra de PP, Vox y Junts, al ir acompañadas de otras para favorecer a los okupas, subir impuestos o dar prebendas al PNV.

"A quien hay que pedir que mueva el culo es a Pedro Sánchez dando un paso, salvo que los sindicatos estén actuando como un brazo político al servicio de Sánchez", ha dicho Gamarra al ser preguntada por la protesta que CCOO y UGT han convocado el próximo domingo, en contra del PP.

Una convocatoria que se produce en pleno acercamiento del PP al sindicato de Pepe Álvarez, que contó con la presencia de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso para renovarle en el cargo, fue recibido por él en la sede de Génova para escuchar sus propuestas sobre conciliación y contó con su presencia durante un desayuno informativo.

Ambos sindicatos optan por salir a la calle para protestar contra la oposición después de seis años sin hacerlo contra el Gobierno de Pedro Sánchez, con el que incluso se manifiestan el 1º de Mayo para celebrar el Día Internacional del Trabajador. "Puede ser que tengan mono de salir a la calle", ha ironizado la secretaria general del PP, recordando que nunca han protestado contra el Ejecutivo y, al contrario de lo que ocurre en cualquier otro país, lo hacen contra la oposición.

La ofensiva del PP

El PP ha anunciado que pondrán en marcha una recogida de firmas por dos vías, a través de change.org y en la calle, para la subida de las pensiones, con el objetivo de ejercer aún más presión sobre Pedro Sánchez y que apruebe un Decreto Ley que es de aplicación inmediata. En caso de no optar por esta opción, han registrado tres Proposiciones de Ley en el Congreso, que incluyen las tres medidas tumbadas por el Parlamento, tal y como las redactó el propio Ejecutivo, "para que Sánchez no tenga excusas de no aprobarlas", según ha dicho Gamarra.

Esta propuesta es mucho más lenta que la de un Decreto Ley, ya que es necesario que sea calificada por la Mesa del Congreso y de ahí que inicie su trámite parlamentario, por lo que podrían pasar meses hasta su entrada en vigor. Pero se trata también de una herramienta política para que PP y Junts evidencien todavía más que el Gobierno carece de voluntad para aprobar en solitario estas medidas, que sí cuentan con el apoyo de la mayoría de la Cámara.