El lobby chino de Zapatero: un inversor controlado por el CNI, donaciones opacas y oficina en Madrid

El pasado mes de septiembre Libertad Digital contaba que José Luis Rodríguez Zapatero lleva décadas estableciendo contactos y negocios con la dictadura comunista en China: en 2005, sólo un año después de su llegada al poder, firmaba una serie de acuerdos con el entonces líder chino, Hu Jintao, para sellar el acercamiento entre ambos países. De hecho, llegó a decir que España y China eran "socios privilegiados".

Desde entonces, y al mismo tiempo que Zapatero ha ido reforzando sus vínculos con el régimen venezolano, el ya expresidente ha ido haciendo lo mismo con la dictadura comunista. En los últimos años, ya fuera de la Moncloa, sus viajes a China han sido más que frecuentes, despertando serias dudas sobre su verdadera labor.

Ahora, El Confidencial revela que Zapatero habría utilizado dinero y contactos de un empresario chino investigado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para poner en marcha un lobby con oficina en Madrid que se financia con donaciones opacas de particulares y empresas privadas y que promueve el acercamiento de España a China.

La entidad en cuestión, The Global Analysis & Trends in Emerging Region Center (Gate Center), fue creada en abril de 2022 bajo la dirección de Daniel Romero-Abreu, amigo íntimo del que fuera presidente del Gobierno, al que no dudó en colocar como presidente del Consejo Asesor. A juzgar por la documentación colgada en su página web, sin embargo, Zapatero es quien ejerce realmente como máximo responsable de una iniciativa de la que también forman parte, curiosamente, dos de sus ministros más cercanos: Miguel Sebastián y Miguel Ángel Moratinos.

Por lo que respecta a los inversores, El Confidencial llama la atención sobre el papel que habría jugado un intermediario chino llamado Fangyong Du, quien estaría en el radar de los servicios de información españoles por sus conexiones con el aparato de espionaje de Pekín, tal y como él mismo ha reconocido al mencionado periódico. De hecho, esa habría sido la razón por la que España habría rechazado su solicitud para obtener la nacionalidad española.

Un acercamiento muy productivo

Nacido en 1982 en la provincia de Zhejiang, el empresario llegó a Barcelona en 1994 y suele presentarse con un nombre español: Miguel Duch. Desde entonces, se ha metido de lleno en el sector inmobiliario y la importación de productos electrónicos, además de ofrecer servicios de consultoría a compañías chinas que quieren implantarse en España.

Sin embargo, amén de sus propias aventuras empresariales, Fangyong Du también habría considerado interesante invertir en el Gate Center de Zapatero: solo unos días después de su creación, realizó una transferencia de 15.000 euros a las cuentas de la entidad, tal y como han confirmado a ambas partes. El lobby niega, no obstante, que se trat de una donación, sino que "la aportación está relacionada con un servicio que nos solicitó".

Dicho servicio sería el llamado Gravity Center GATE, un índice que fue lanzado como el producto estrella de la entidad y que aspiraba a ubicar, con una periodicidad anual, "un centro de gravedad en la superficie terrestre calculado a partir de la actividad económica y comercial global". A pesar de la importancia que se le concedió entonces, la realidad es que el Gate Center solo elaboró el índice en su primer año de vida.

"Les conseguí 15.000 euros cuando nació el proyecto, en 2022, porque ellos querían hacer de puente con China. Pensaba que era un proyecto viable. Parecía que iba a hacer cosas interesantes. Ese fue el único motivo por el que los patrocinamos", explica Fangyong Du, cuya colaboración con el lobby de Zapatero iría, sin embargo, mucho más allá.

Después de dicha aportación, el empresario habría logrado que se incorporara al consejo asesor de Gate Center la directiva Zhimin Hu, máxima responsable de la División para América de China Harbour Engineering Co., compañía subsidiaria del gigante de la construcción China Communications Construction Company (CCCC), que, casualmente, es propiedad del Partido Comunista Chino (PCCh) y se erige como pieza clave de la política exterior de Pekín en países emergentes. No en vano, en 2020, Estados Unidos sancionó a CCCC por sus vínculos con el Ejército chino y por colaborar en la militarización de las islas artificiales que ha construido la administración de Xi Jinping en aguas internacionales.

Entre las múltiples casualidades que rodean esta historia destaca otro pequeño detalle, desvelado por El Confidencial: Fangyong Du forjó un vínculo tan estrecho con Zapatero que decidió convertirse en su vecino, profesionalmente hablando, y trasladar sus dos principales empresas, Mimo Advisors SL y Mimo Capital SL, desde Barcelona hasta Madrid, curiosamente, a la misma dirección en la que encuentra la sede del Gate Center, el número 24 de la calle Velázquez.