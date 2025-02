Begoña Gómez, condenada en costas tras intentar desacreditar las noticias sobre sus problemas judiciales

Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido un nuevo varapalo judicial al ser condenada a pagar las costas en su trifulca judicial contra el diario The Objective, al que había demandado por difundir una supuesta información incierta con el objetivo de desacreditar a los medios críticos con el Ejecutivo y de asentar su relato sobre que los supuestos delitos que se le achacan están sustentados en informaciones falsas.

En concreto, el diario difundió una información el pasado 7 de noviembre de 2024 que tenía el siguiente titular: "El Gobierno oculta una importante subvención a nombre de Begoña Gómez". Un titular que era matizado en el cuerpo asegurando que, aunque la citada subvención estaba a nombre de María Begoña Gómez Fernández, no se tenía la certeza de que esta fuera para la esposa del líder socialista llegando a advertir que existían cinco personas con el mismo nombre.

Sin embargo, The Objective consideró oportuno informar sobre la subvención a nombre de Begoña Gómez sin especificar cuál de estas cinco personas sería debido a que la ayuda pública recogida en el portal de subvenciones del Estado tenía oculta la información sobre su cuantía o la referente al organismo adjudicatario. Algo que el periódico consideró extraño siendo esta la única subvención cuyos datos se encontraban capados y coincidiendo en el momento en el que Begoña Gómez se encuentra siendo investigada por el juez Juan Carlos Peinado.

Al conocer la difusión de la noticia, la esposa de Sánchez envió una carta de rectificación al diario alegando no haber recibido ninguna subvención pública con ese concepto, por lo que el diario publicó la rectificación conforme a lo establecido en la ley. Aún así, esta se querelló contra The Objective y contra su director, Álvaro Nieto, pidiendo que se publicara su carta de rectificación, a pesar de que este trámite ya se había realizado.

La demanda de Gómez, con errores

Además, según el diario, la demanda presentada en el juzgado de primera instancia número 56 de Madrid contaba con dos errores: el primero olvidando que el texto de réplica de Gómez sí que se había publicado y, el segundo, haciendo referencia a que la información había sido publicada por el diario El Confidencial, cuyas investigaciones dieron forma a las acusaciones contra Gómez.

Ante esta situación, explicada por el equipo legal de The Objective en el juicio, la acusación cambió su posición y reclamó una condena por no haber difundido la carta de Gómez supuestamente con la misma relevancia que la primera noticia. En esta primera instancia, la juez Francisca Martín Bermejo condenó a The Objective a publicar —de nuevo— la carta de Gómez en un fallo que, según el diario, ni si quiera conocía el propio Nieto cuando fue difundido por X por varios periodistas "afines al Gobierno" abriendo la veda a lo que, consideran, ha sido una "campaña de desprestigio" contra el diario.

Posteriormente, el periódico presentó un recurso de apelación que ha sido resuelto favorablemente por la sección decimonovena de la Audiencia Provincial Civil, compuesta por los magistrados Ramón Badiola, Lorenzo Valero y Francisco Javier Peñas; que han concluido que el derecho de rectificación ya había sido cumplido y ha condenado a la esposa del presidente del Gobierno a pagar las costas.