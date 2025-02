Completamente acorralado, David Sánchez ha recurrido ante la Audiencia de Badajoz la orden de la juez Beatriz Biedma de investigar la contratación del polémico asesor de Moncloa que se dirigía a él como "querido hermanito" y que, ya antes de aterrizar en la Diputación provincial, le ayudaba desde la Unidad de Mensaje de presidencia del Gobierno a mover sus proyectos y acceder a jugosos fondos europeos.

En su escrito de apelación, la defensa de Sánchez considera esa decisión "no ajustada a derecho" por tratarse de una "expansión" de la investigación judicial inicial. De ahí que reclame la nulidad de una decisión que entiende que vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías.

Un "estrambote procesal"

Cuando en su declaración del pasado mes de enero la instructora le preguntó quiénes eran sus subordinados, David Sánchez mencionó a Carrrero, por lo que Biedma se interesó por las comunicaciones mantenidas entre ambos, descubriendo que su relación se remontaba a mucho antes de aterrizar en la Diputación de Badajoz; casualmente, cuando este último trabajaba para la presidencia del Gobierno.

Sus abogados insisten, no obstante, en que investigar la relación profesional entre ambos no estaba entre los objetivos con los que la magistrada justificó la intervención de los correos electrónicos de David Sánchez, por lo que consideran que este giro de la investigación no es más que un "estrambote procesal", ya que, según defienden, los propios interrogatorios habrían validado la "ortodoxia administrativa de la plaza en régimen de comisión de servicios" que ostenta Luis Carrero.

El curioso pasado de Luis Carrero

En estos momentos, Carrero trabaja como jefe de Sección, Coordinación y programas de Actividades Transfronterizas de la Diputación de Badajoz, además de ser adjunto a la dirección en los proyectos de Ópera Joven de que el hermano del presidente ocupaba hasta hace unos días.

Lo llamativo es su procedencia: según la información remitida por la propia Moncloa, Carrero trabajó como asesor de Presidencia desde el 2 de marzo de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2023, justo antes de trasladarse a Extremadura como mano derecha del hermano de Pedro Sánchez. Concretamente, estuvo destinado en la Unidad de Mensaje del Departamento de Análisis y Estudios de Presidencia del Gobierno, un puesto que nada tiene que ver con el que pasaría a ostentar a principios de 2024.

"Querido hermanito"

Entre los correos electrónicos intervenidos, la UCO halló dos particularmente sospechosos, que demostrarían que, ya desde 2022, este asesor de Moncloa se dedicaba, además, a asesorar en sus proyectos operísticos a David Sánchez, con quien, a juzgar por los términos utilizados, mantenía una estrecha relación.

En uno de estos mails, fechado el 9 de julio de 2022, Carrero se dirige al hermano del presidente como "querido hermanito" y ya le hablaba de "Operegrina", una iniciativa para promocionar la ópera entre España y Portugal con un presupuesto superior a los 6 millones de euros de la que, sin embargo, no se sabría nada hasta un año después.

La investigación se centraría en determinar si pudo existir un trato de favor en este proyecto, que fue impulsado por el Ministerio de Cultura mediante un protocolo firmado con la Diputación de Badajoz y la Junta de Extremadura en abril de 2023, y qu aspiraba a recibir fondos europeos, sobre los que Carrero también le habría asesorado. De la misma manera, la juez Biedma trata de descubrir también si su posterior contratación como mano derecha de David Sánchez habría sido fruto de un posible tráfico de influencias.