Los once ministros implicados en la trama conocían el viaje de Delcy: Aldama confirmó la visita tras el OK presidencial

El famoso whatsapp de Pedro Sánchez que confirmó y autorizó la llegada de la narcodictadora Delcy Rodríguez no fue un mero trámite informativo, como ha señalado el receptor del mensaje y ex número dos en todo del presidente. Víctor de Aldama había preparado con Delcy hasta el último detalle de un viaje en el que la mano derecha del tirano Nicolás Maduro iba a verse con el propio presidente y con cada uno de los ministros implicados.

Pero Aldama esperó a tener el OK presidencial para confirmar con su invitada la visita. Es más, Aldama recibió garantías de Ábalos de que todo estaba ya en marcha y que no habría problemas. Y los ministros no improvisan agendas, lo que quiere decir que tuvo que haber una comunicación a todos los afectados para que se reunieran con la dictadora venezolana. Aldama no sólo mantiene su versión sino que quiere aportar más información sobre la visita de Delcy Rodríguez a España con permiso de Pedro Sánchez.

La prueba clave

Aldama siempre ha sostenido que esa visita es una de las pruebas de la enorme implicación del Gobierno en la trama. Ábalos ha negado todos los detalles. Y Aldama ha respondido reclamando la visualización de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del aeropuerto de Barajas para que se pueda apreciar el clima de cordialidad con Delcy Rodríguez, la presencia de Ábalos y Koldo y hasta la suya propia. Pero esas imágenes pueden dar más pruebas. El vídeo debe estar minutado por tratarse de cámaras de seguridad, lo que implica que una de las llamadas podría confirmarse, incluso, en el móvil presidencial.

La llamada en cuestión es la que exigió Delcy Rodríguez para aclarar qué estaba pasando cuando, tras llegar y haber sido autorizada por el propio Sánchez con aquel famoso mensaje —ya judicializado— de "bien", después de que Ábalos le confirmara la llegada de la narcodictadora, resultó que el miedo a filtraciones se apropió de los presentes y pretendieron que el aparato siguiera rumbo y que se resolvieran las gestiones dentro del jet en el que viajaba ella.

Delcy no aceptó, esgrimió que su visita había sido autorizada por Sánchez, que así se lo había confirmado Aldama y que Aldama había recibido esa confirmación directamente de Ábalos. En ese momento hubo una supuesta llamada al móvil de Pedro Sánchez para confirmar los extremos del viaje. Y tras esa llamada -que se habría realizado desde el avión de la dictadora venezolana y entre Ábalos y Sánchez-, Delcy bajó de su avión y accedió a suelo español.

La visita en cuestión tuvo que contar con comunicación a todos los ministerios implicados, porque el plan de trabajo para toda la semana incluía a todo el Gobierno, sin excepción del presidente. De hecho, Libertad Digital ha publicado los contratos de alquiler de una villa de lujo en la mejor zona de Madrid por más de una semana para que Delcy pudiera abordar todas sus reuniones.

Y hay que recordar que ya se conocen las anotaciones de Aldama donde se confirmaba la presencia de los "M" [ministros] y, en especial, del ministro de Sanidad. Pero Exteriores e Interior estuvieron informados de la visita, como acredita el sumario, y otros ministerios como Industria (implicado en las negociaciones de la licencia de Villafuel, Transición Ecológica —fue el aval definitivo de la citada licencia de Villafuel—, Economía o Hacienda (participaron en el rescate de Air Europa tras ser declarada la aerolínea aliada estratégica de Venezuela) tuvieron que tener conocimiento obligatorio de la visita porque le fue confirmada a Delcy tras el OK presidencial, tal y como sostiene la versión de Aldama.