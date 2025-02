Junts cambia de opinión y descarta la moción de censura contra Sílvia Orriols por considerarla "inviable"

Las negociaciones entre PSC, Junts y ERC para pactar una moción de censura contra Sílvia Orriols en el Ayuntamiento de Ripoll -Gerona- no han llegado a buen puerto. El partido de Carles Puigdemont se acaba de desmarcar del que ya parecía un pacto casi cerrado a tres bandas porque ve inviable un "un gobierno alternativo" al de la actual alcaldesa y líder de Alianza Catalana -el partido separatista antiespañol y antiinmigración-.

En un comunicado conjunto entre la dirección nacional de Junts y la agrupación local de Junts Ripoll, el partido sostiene que sustituir un gobierno en minoría por otro gobierno en minoría no es una solución viable, ya que existe el riesgo de que la ciudadanía lo perciba como "un simple cambio de sillas".

Además, el partido de Puigdemont considera que una moción de censura podría "aumentar el victimismo de Orriols y generar una mayor confrontación social", lo que, según su criterio, beneficiaría a Alianza Catalana. Por ello, afirman que la alternativa a la alcaldesa debe contar con "un gran apoyo popular" y ser fruto de la voluntad mayoritaria de los ripolleses.

Junts también subraya que el Ayuntamiento de Ripoll está gobernado en minoría y que Orriols ha instaurado "un régimen personalista", utilizando la institución para su estrategia política. Junts asegura que trabajará para "derrotarla en las urnas", en lugar de intentar un cambio de gobierno en los despachos.

Críticas de la izquierda separatista

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha criticado la decisión de Junts, acusándolos de cambiar su posición en función de la bandera. "Nosotros llevamos más de 90 años siendo antifascistas y no cambiamos de opinión. No sé si se puede ser un día antifascista y al día siguiente no serlo tanto dependiendo de la bandera", ha ironizado Rufián.

Por su parte, la portavoz de la CUP, Su Moreno, ha lamentado que Junts haya roto el consenso que había en la oposición de Ripoll, asegurando que han priorizado "sus intereses de partido por encima de los intereses del municipio".