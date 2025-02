La cronología del caso Monedero que desmonta el supuesto feminismo de Podemos: sí, el partido lo sabía todo

Esta semana se han conocido las acusaciones de acoso sexual hacia Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos y profesor de la Universidad Complutense. La noticia se hizo pública este martes cuando el diario ABC publicó el testimonio de un expresentador de Canal Red –la televisión de Pablo Iglesias en la que colabora Monedero–, en el que afirmaba que una chica le había contado situaciones de acoso que había sufrido por parte de Monedero.

La historia de Íñigo Errejón se repite. El fundador de Podemos –quien siempre defendió el feminismo y sostenía que las denuncias falsas no existían– es acusado de acoso sexual y no por una o dos personas, sino por varias.

Cronología del caso Monedero

En La Noche de Dieter se ha resumido buena parte de la información que ha aparecido tras las revelaciones de ABC, estableciendo una cronología de hechos que deja especialmente malparado a Podemos, el partido que más presume de ser el más feminista y en este caso no ha actuado precisamente como tal.

El diario El Debate se ha sumado a las revelaciones publicando que dos excolaboradoras de Podemos, Raquel Ogando y Ayme Román, confesaban que tanto Pablo Iglesias como Irene Montero estaban al tanto de las denuncias, pero que nunca habían hecho nada al respecto. Esta es la primera fecha de esta cronología: el 18 de abril de 2023 Ogando y Román mantienen la siguiente conversación: "Me estoy enterando de cosas que me decepcionan mucho. Como que Irene lo sabe y Pablo desde luego", escribió la segunda. La primera contestó que "claro que lo saben", mientras que Ayme Román expresó: "Eso es lo que me jode". "Lo sabe todo el mundo por lo que estoy viendo" dijo Ogando, a lo que Román contestó "literal".

De la misma forma, elDiario.es publicaba también una denuncia muy importante: unos meses después de la anterior conversación, el 12 de septiembre de 2023, una denunciante mandó un correo electrónico a la Secretaría de Feminismos de Podemos, entonces a cargo de Ángela Rodríguez 'Pam´. El correo decía lo siguiente: "Buenas tardes, me pongo en contacto con vosotras porque tengo conocimiento directo desde hace años y es vox pópuli que el señor Juan Carlos Monedero se dedica a incomodar y manosear a mujeres jóvenes en entornos del partido en los que tiene acceso a ellas".

Los comportamientos de los que hablaba la denunciante incluían "agarrar por detrás rodeando con los brazos, realizar tocamientos en cintura y trasero y comentarios inapropiados sobre mujeres muy jóvenes". Además, el señor Monedero tenía estas conductas con mujeres que "acababa de conocer o con las que no tenía confianza". La denunciante también aseguró en este correo que el fundador de Podemos "intentó besar a una compañera estando ebrio" y que, además, ya habían ocurrido episodios similares cuando Monedero se encontraba "en estado de embriaguez".

La denunciante confirmó en el mail que intentó buscar ayuda dentro de Podemos, ya que ella pertenecía a dicha agrupación, pero que tenía conocimiento de que estos comportamientos se consideraban "un chiste dentro del partido" y que incluso se había "bromeado del tema delante de personas que estaban al frente de Podemos y estos ni se han inmutado".

En la misma línea, la denunciante reveló que algunas chicas "habían pedido directamente a personas que intervinieran", pero que les contestaban que lo hicieran público, aunque no se podía ir en contra de un "amigo". Además, en el correo, la denunciante pide "hacer algo de forma interna", puesto que si se hiciera público "sería peor hablar de las veces que esto se ha puesto en conocimiento del partido en general y de personas del partido en particular y se ha ignorado". La persona que envió este mensaje a la Secretaría de 'Pam´ era una de las afectadas, que hacía de portavoz de otras mujeres que habían sufrido lo mismo.

Con toda esta información, no parece una coincidencia que la tercera fecha de esta cronología sea el 14 de septiembre –sólo dos días después de que la Secretaría de Feminismos conociese el caso del acoso sexual de Monedero–, el fundador de Podemos anunciara su dimisión de la Fundación República y Democracia, el único cargo que mantenía a Juan Carlos Monedero vinculado oficialmente a Podemos.

Es importante señalar que el mismo día que Monedero se despidió, Ione Belarra, ministra de Asuntos Sociales, le comentó en X: "Muchas gracias por tu incansable trabajo en Podemos pero, sobre todo, por haberte desvivido siempre por su magnífica militancia". Una despedida que, en principio, podría resultar normal. Sin embargo, en ese momento ya era de conocimiento en la dirección del partido la denuncia de acoso sexual contra Monedero.

Muchas gracias por tu incansable trabajo en Podemos pero, sobre todo, por haberte desvivido siempre por su magnífica militancia. Lo fácil, con todos los ataques que has recibido, era haber abandonado. Seguimos peleando juntos💜 — Ione Belarra (@ionebelarra) September 14, 2023

Asimismo, por estas fechas, llegó otra denuncia contra Monedero a Podemos , esta vez de forma verbal. Fuentes de Podemos han revelado en elDiario.es que todas estas acusaciones fueron las que finalmente llevaron a apartar a Monedero de la formación.

Volviendo a la primera denuncia, tras ignorar el correo durante 10 días –aunque ya se había apartado a Monedero del partido político–,se supone que el 22 de septiembre ‘Pam’ respondió con otro email a la denunciante. Podemos afirma que no obtuvo respuesta a dicho correo, lo que provocó que tuvieran que archivar el caso.

Sin embargo, la denunciante ha asegurado que esto es falso, puesto que ella no recibió ningún correo. Aún así, en caso de que el mensaje se hubiera extraviado, su primer correo contenía su nombre y apellidos, además de su teléfono de contacto, por lo que desde la Secretaría de Feminismos se podrían haber puesto en contacto con ella.

Denuncia en la Complutense: ¿desde cuándo?

Por otro lado, esta semana también se ha conocido que la Universidad Complutense ha abierto una investigación a Juan Carlos Monedero tras recibir una denuncia por acoso sexual de una alumna también en septiembre de 2023. Sobre este caso, no se conoce más información, ya que el expediente es confidencial y no se sabe cuándo se abrió ni en qué lugar se encuentra la investigación.

Todas estas acusaciones las confirman testimonios como el de Sergio Gregori –expresentador de Canal Red– en ABC. "Me contó cosas muy fuertes de Juan Carlos, de baboseo y que tal y como me las contó suenan a agresión sexual", relató Gregori sobre Monedero.

Cuando Montero señaló a Sumar y defendió a Podemos por Errejón

Este caso se ha expuesto meses después de que Íñigo Errejón, exportavoz parlamentario de Sumar, tuviera que dimitir el pasado 24 de octubre por reconocer "comportamientos inadecuados con las mujeres" en los que llevaba "tiempo trabajando" con "acompañamiento psicológico". El escándalo se hizo público gracias a una denuncia anónima compartida en la cuenta de Instagram de la periodista Cristina Fallarás, afín a Podemos. En este contexto, la denuncia desencadenó una serie de revelaciones adicionales, incluyendo relatos anónimos en medios de comunicación y denuncias formales ante las autoridades, como el caso de la actriz Elisa Mouilaá.

En medio de la polémica, Irene Montero sacó a relucir el feminismo de su partido que ahora queda en entredicho: responsabilizó a Sumar y se desmarcó del caso Errejón. "Hay víctimas que han dado su testimonio y tienen derecho a ser protegidas, independientemente de que denuncien o no, e independientemente de que esas denuncias terminen en una condena o no", expresó Montero en TVE.

Asimismo, la exministra de Igualdad pidió a la población no guardar silencio ante estos casos: "Pagando un alto precio, se está rompiendo el silencio y es algo que hace mucho bien a las mujeres. Quiero mandar mi apoyo a todas las mujeres que rompen el silencio y les quiero decir que no están solas", aseguró Montero en la televisión pública. Un discurso que a día de hoy queda como un ejemplo de hipocresía, ya que, según lo que se sabe ahora de Monedero, Podemos guardó silencio ante los casos de presunto acoso del fundador de su propio partido.

Irene Montero destacó además lo que se hacía en Podemos ante agresiones machistas, a diferencia de lo que ocurría en Sumar. "Nosotras siempre que hemos sabido algo hemos actuado. Los agresores sexuales son hombres completamente normales que están integrados en la vida, son el fontanero, el abogado o el político", aseguró Montero en TVE. "El feminismo implica que revisemos nuestros vínculos y que les digamos a los hombres que conocemos que lo que hasta ahora era normal, ya no lo es. Si tienen conductas violentas, tienen que parar", añadió la exministra.

Sobre Errejón, Montero se desvinculó por completo del caso alegando que llevaba "muchos más años fuera de Podemos que dentro", por lo tanto quien debía responder a las acusaciones era "quien le había acompañado desde hace un año", es decir, Yolanda Díaz. Desde Sumar, se comunicó que no se conocían las acusaciones hasta que Fallarás las reveló, pero cabe destacar que un año antes, en X (antiguo Twitter), se había hecho público el testimonio de una mujer que denunciaba un presunto delito de agresión sexista de Errejón.

Dimisión de Monedero

Después de todas las acusaciones, Juan Carlos Monedero, ha afirmado que lleva doce años sufriendo "denuncias falsas" y ha negado todas las acusaciones de acoso sexual. Además, el fundador de Podemos ha asegurado que nadie le pidió que dejara el partido, sino que lo dejó por motivos políticos. De hecho, según él, siguió participando en actos por toda España. Por ello, Monedero ha manifestado que "Podemos tendrá que aclarar cosas".

Montero y Belarra se pronuncian a medias

Tras un largo de silencio al saltar las noticias, Ione Belarra ha subrayado que las denuncias no se hicieron públicas para "preservar el anonimato de las víctimas". "Lo apartamos cuando tuvimos testimonios, activando todos los protocolos a disposición de cualquier persona en el partido", ha asegurado la ministra.

En cuanto a Irene Montero, ha afirmado que "actuaron", pero que "ya no tenía ninguna responsabilidad orgánica en el partido y había salido de la fundación unos meses antes de conocer esos testimonios". Sin embargo, según Montero, no han actuado "para frenar un escándalo mediático".

Demasiadas veces ante la violencia sexual es habitual mirar para otro lado y a muchos hombres se les aparta solo cuando todo se hace público En Podemos hemos actuado para dar respuesta a las mujeres y que la organización sea un lugar seguro, no para frenar un escándalo mediático pic.twitter.com/LTqEOO58Jg — Irene Montero (@IreneMontero) February 21, 2025

Por el momento, Pablo Iglesias, el que fue líder de la formación, no se ha pronunciado al respecto. Mientras que tanto Belarra como Montero evitan asumir la responsabilidad del partido por haber ocultado unas acusaciones así, a pesar de que siempre habían presumido de sus actuaciones ante estos casos.

En definitiva, según las declaraciones de Montero en enero sobre el caso Errejón, estas acusaciones se deberían haber hecho públicas desde su conocimiento, es decir, desde 2023. Sin embargo, tanto Podemos como el Ministerio de Igualdad decidieron mantenerlas en silencio y todo parece indicar que habrían seguido ocultándolas si el diario ABC no hubiera destapado el testimonio del excolaborador de Canal Red y la denuncia presentada por una alumna de Monedero en la Universidad Complutense.