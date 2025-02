El PP critica la hipocresía del PSOE tras hacernos "pagar sus putas" y el Gobierno habla de "dolor y desasosiego"

La resaca de Jéssica, la scort de Ábalos, impacta en el Gobierno tras admitir ante el Supremo que nunca fue a trabajar en las empresas públicas en las que fue contratada. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dado a conocer este viernes que se ha abierto una investigación para determinar si existieron irregularidades en su contratación y, en caso de ser así, depurar las responsabilidades que correspondan.

Jéssica Rodríguez ha confirmado que estuvo a sueldo dos empresas públicas (Ineco y Tragsatec) ambas bajo la gestión del Ministerio de Transportes, que en aquel entonces dirigía José Luis Ábalos, pero admitió que cobraba sin acudir a trabajar. Unas "irregularidades" que a Montero le hacen sentir "dolor y desasosiego", como ha confirmado en TVE.

La aflicción de Montero ha contrastado con la de Bolaños que ha evitado responder a los periodistas. "Dejemos que la justicia haga su trabajo", ha afirmado ante los periodistas. El ministro de Presidencia y Justicia no ha querido dar más detalles sobre la investigación que ha anunciado Montero y qué tipo de responsabilidades se dirimirán o si se investigará a los directivos de Ineco y Tragsatec. "Estas preguntas las responderá la justicia", ha terciado ante los medios a su entrada a la Comisión Constitucional.

Dentro de esta Comisión, Bolaños ha anunciado que, entre los proyectos de su ministerio, está una ley de integridad en la administración. El nombre de la norma ha provocado la reacción de la diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo. "¿En serio? ¿Una ley de integridad en la administración?", ha preguntado sorprendida. "La integridad de este Gobierno la resume perfectamente que el hombre que presentó la moción de censura contra Rajoy le hacía pagar sus putas a los españoles", ha terciado tras recordar que Ábalos defendió desde la tribuna la destitución del Gobierno del PP porque "la decencia debe ser algo esencial".

Álvarez de Toledo ha establecido un paralelismo entre el caso Jéssica y el de David Sánchez. "La mujer reconoció ayer que no fue a trabajar ni un día. Casi como el hermano del presidente que no sabía dónde estaba su despacho", ha terciado. Bolaños ha eludido responderle pese a que ha reconocido que sus discursos "están preparados" y "son muy floridos" para, a continuación, asegurar que su estilo "no se diferencia del de la ultraderecha".

La diputada del PP también le ha inquirido sobre si dimitirá si el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, es procesado. "Usted sueña con que me salpique algún proceso judicial. Lamento decirle que va a seguir soñando muchos años", ha terciado Bolaños ante la Comisión Constitucional.