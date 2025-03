Cataluña gestionará integralmente los Centros de Internamiento de Extranjeros y, para todo esto, el Estado español transferirá los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para que Cataluña ejerza la competencia que se le delega.

Una nueva cesión a los separatistas que vuelve a poner en evidencia la mano blanda de Pedro Sánchez con el independentismo.

En el programa de esRadio, La Trinchera de Llamas, el presidente de la plataforma Convivencia Cívica Catalana ha analizado con Manuel Llamas el por qué Junts tiene tanto interés en controlar la inmigración en su territorio. Ángel Escolano ha asegurado que el partido de Puigdemont tiene "una raíz bastante xenófoba" y ha asegurado que ahora están compitiendo, de manera directa, con la nueva formación Alianza Catalana, de Silvia Orriols, por el voto nacionalista.

El presidente de la plataforma ha considerado que a Junts realmente le preocupa, y está poniendo el foco, en la población hispanoamericana por el idioma, porque traen a Cataluña el español y no hablan catalán.

Todo bajo el manto de lo que el independentismo llama "la identidad catalana", un invento, según Escolano, que busca que los inmigrantes en Cataluña se integren de manera obligatoria en su "visión de Cataluña, que hablen catalán y se asocien a la cultura catalana".

"Quieren hacer con la inmigración lo mismo que con la educación. Convencer a la gente y al que no se haga nacionalista lo echan, esa es su lógica", ha explicado el presidente.

Para terminar, Escolano ha analizado el por qué el PSC de Salvador Illa ha cedido a esta petición y asegura que esto está demostrando que el PSC se está convirtiendo en un partido separatista más. "No hay diferencia, se está mimetizando, con tal de gobernar el PSC está asumiendo todos los discursos separatistas". El problema del PSC, añade Escolano, es que no tiene principios y "al no tener principios pueden defender cualquier cosa con tal de gobernar".