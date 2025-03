Piden a Europa que sancione a España por la sentencia del TC que vulnera la presunción de inocencia de los hombres

La escandalosa sentencia del Tribunal Constitucional que entierra la presunción de inocencia de los hombres no solo ha provocado una discusión entre los jueces, sino que ha levantado en armas a los grandes perjudicados: padres que llevan años luchando contra las denuncias falsas para lavar su imagen, sí, pero, sobre todo, para recuperar a sus hijos, y que ahora han decidido recurrir a Europa para exigir que tome cartas en el asunto.

"El Tribunal Constitucional español, con una ponencia de la magistrada María Luisa Balaguer, acaba de garantizar la impunidad de un crimen", denuncia la asociación Justicia de Género, presidida por Nacho Viña, uno de esos padres que lleva años luchando contra la Ley de Violencia de Género y que advierte de que la polémica sentencia incurre en una "gravísima vulneración" de varias directivas europeas, así como de la propia Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Solicitud de Procedimiento de infracción del Derecho de la UE contra España por la Sentencia del Tribunal Constitucional del 10 de Marzo de 2025 por vulneración de la presunción de inocencia pic.twitter.com/vFD6Qv1Dmx — justiciadegenero 💚💚💚 (@justiciadegener) March 19, 2025

Lo que dice la sentencia

El polémico fallo, redactado por la magistrada María Luisa Balaguer, avala a una madre que huyó con sus hijos a otra ciudad sin permiso de su expareja, alegando que lo hizo en un contexto de violencia de género. Sin embargo, obvia que el hombre fue absuelto y que el propio tribunal que le juzgó constató la existencia de "motivaciones espurias" detrás de la denuncia que la mujer interpuso.

Dicha cerrazón ya llevó a los magistrados César Tolosa y Enrique Arnaldo a emitir un demoledor voto particular en el que denunciaban que la sentencia supone una "clara vulneración del derecho a la presunción de inocencia del denunciado ya absuelto" y, por tanto, contraviene los artículos 24.2 de la Constitución Española y el 6.2 de la Convención Europea de Derechos Humanos.

La solicitud a Europa

Ahora, en esta misma línea, la asociación Justicia de Género ha decidido solicitar a la Comisión Europea —y más concretamente al comisario de Justicia— la apertura de un procedimiento sancionador contra España por considerar que dicho fallo vulnera, al menos, dos directivas comunitarias: la 2012/19, que establece lo que es una víctima y la 2016/343 que aborda la presunción de inocencia.

La normativa europea lo dice muy claro: usted no puede ser víctima si no tiene una sentencia y usted no puede ser un maltratador si no tiene una sentencia. Para mí es clamoroso, por eso solicitamos a la Comisión Europea que abra una investigación

"La normativa europea lo dice muy claro: usted no puede ser víctima si no tiene una sentencia y usted no puede ser un maltratador si no tiene una sentencia —alega Nacho Viña, presidente de la mencionada asociación y víctima de la Ley de Violencia de Género—. Para mí es clamoroso, por eso solicitamos a la Comisión Europea que abra una investigación".

Según explica, Bruselas está obligada "por ley" a responder a la solicitud. "Si abre una investigación, dará un plazo a España para poder subsanar la sentencia y, si España no hace nada, le pueden poner incluso una multa o retirar subvenciones y, posteriormente, podría intervenir el Tribunal Europeo de Justicia", advierte Viña.

Sus esperanzas no son muchas, pero insiste en la importancia de la movilización social. "El mal triunfa si las personas buenas no hacen nada y en este país hay buenos jueces, magistrados y fiscales que podrían hacer muchas cosas, pero no hacen nada; se quejan, pero no hacen nada, porque tienen miedo de meterse en líos y perder su puesto o que les complique un cambio de destino, entonces al final es la ciudadanía la que tiene que hacer algo", subraya el presidente de Justicia de Género.

La "aberrante" Ley de Violencia de Género

Esa "cobardía" es la misma que Viña lleva denunciando desde que se aprobó la Ley de Violencia de Género y que, a su juicio, está en la raíz de esta sentencia que entierra la presunción de inocencia de los hombres. "Esto ya es la gota que colma el vaso de la Ley de Violencia de Género de 2004, que ya de por sí es aberrante", subraya Viña, que recuerda que esta salió adelante a pesar de que "todos los informes que se hicieron entonces estaban en contra, porque era inconstitucional y una aberración como la copa de un pino".

La presunción de inocencia no se ha ido a garete con esta sentencia. Ya se fue al garete en 2004, pero esto ya es el remate total

De hecho, recuerda un vídeo de Alfonso Guerra que se hizo viral hace unos años: "Dice ‘no saben la presión que teníamos para hacerla legal’. ¡Pero si es inconstitucional! ‘Sí, sí, pero tuvimos que hacerla legal porque la presión era insoportable’ y se quedan tan panchos —lamenta el presidente de Justicia de Género— y, a partir de ahí, pues todo esto mola mucho, la ley es genial y vamos a machacar a los hombres. O sea, que la presunción de inocencia no se ha ido a garete con esta sentencia. Ya se fue al garete en 2004, pero esto ya es el remate total".

En esta línea, Viña advierte, además, de que, 20 años después, "ya se empiezan a ver las consecuencias de esos niños que han crecido" siendo víctimas de esta ley y que padecen auténticos "problemones y traumas psicológicos". "Ya hay muchos casos que demuestran que esto fue aberrante y que es la destrucción de la familia", concluye.

Si disfrutas de la información veraz, el análisis profundo y la defensa de la libertad que ofrecen esRadio y Libertad Digital cada día, ahora es el momento perfecto para dar un paso más y convertirte en socio. Apoyar este proyecto significa unirte a una comunidad que valora el periodismo independiente y comprometido. HAZTE SOCIO HOY MISMO y contribuye a que sigamos siendo una voz fuerte y libre. ¡Es muy fácil! Solo tienes que entrar aquí y pasar a formar parte de la gran familia del Club Libertad Digital.