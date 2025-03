El otro menor acusado de matar a la educadora social de Badajoz también fue víctima de las leyes de género

Mientras la investigación del homicidio de la educadora social de Badajoz sigue su curso, continúan apareciendo datos reveladores sobre el pasado de los detenidos. Si la semana pasada el padre de uno de ellos, el conocido presentador Antonio Granero, denunciaba que a su hijo "lo han destrozado las leyes de género", ahora Libertad Digital ha podido corroborar que el otro menor de 14 años que habría participado en el crimen y que es originario de Don Benito también habría padecido una historia similar.

Según han confirmado a LD fuentes cercanas al caso, cuando sus padres se separaron, la madre interpuso varias denuncias falsas contra el padre y, gracias a ello, logró la custodia del niño y de su hermana pequeña. Sin embargo, en septiembre del año pasado, la propia Justicia se la arrebató para entregársela al padre tras constatar que, una vez archivadas las mismas, la mujer impedía que el padre visitase a sus hijos, les premiaba si se negaban a verle y les trataba de meter en la cabeza que su exmarido había violado a la niña.

Los menores, una pequeña de 8 años y el chico de 14, se negaban a entrar al Punto de Encuentro Familiar donde, según dicho acuerdo, debían producirse las visitas. Sin embargo, el juez concluyó que no lo hacían libremente, sino que era la madre la que lo impedía por distintas actitudes, como premiar a los menores yendo al cine si no entraban en la sala, haciendo comentarios negativos o incluso agarrando a la niña para que no accediese a la visita.

Lo más grave, no obstante, sería el relato que habría tratado de inculcar al hoy detenido: "Tal y como el menor afirma y su madre reconoce, ella misma ha transmitido sus impresiones a los menores de forma, por definirlo de alguna manera, inapropiada. En concreto, le dice a su hijo que su padre violó a su hermana, entre otras cosas", reza la sentencia.

Divorcio y denuncias falsas

La historia se remonta al año 2020, cuando el padre del hoy detenido le pidió el divorcio a su mujer, con la que mantenía una relación desde que tenían 15 años. A partir de ahí, el hombre sufriría un auténtico "calvario", tal y como él mismo lo definió durante la vista por la modificación de la custodia, ya que la mujer llegó a interponer hasta diez denuncias contra él, que incluían maltrato, acoso y hasta violar a su hija, la "bala de plata" a la que se aferran muchas madres para lograr separar a los menores de sus exparejas.

Según remarca la sentencia, todas ellas fueron archivadas. Sin embargo, ella habría seguido buscando su propósito tratando de manipular a los niños. Los profesionales del propio Punto de Encuentro denunciaron en su informe "la falta de colaboración y actitud obstruccionista por parte de la progenitora custodia a que las visitas se realicen, quien ha mencionado en reiteradas ocasiones comentarios peyorativos acerca del progenitor no custodio y aspectos conflictivos relativos a cuestiones ajenas a las visitas en presencia de los menores". En una de las citas, el niño llegó a decir que se negaba a ver a su padre "porque nos pega e insulta y tocó a mi hermana".

Amén de este extremo, los informes también reflejan numerosos comentarios malintencionados de la madre: "Para pintar ya tienes cosas en casa, ten en cuenta que si entras a dibujar vas a entrar con papá": "acuérdate que luego lloras al llegar a casa" o "los juguetes que ha comprado papá también los puedo comprar yo y serán más bonitos y mejores que los que papá te traiga".

Por otro lado, cabe resaltar que, a diferencia de su hermano, la niña sí accedió en alguna ocasión a ver al padre y, a pesar de las denuncias vertidas por la madre, los profesionales aseguran que estuvo risueña y jugó con él de forma relajada. Sin embargo, ella seguía intentando impedirlo. No en vano, otro de los sucesos que detallan los técnicos tuvo lugar uno de los días que la pequeña mostró interés en reunirse con su progenitor: "La niña, voluntariamente, se dispone a entrar en la sala, impidiéndolo la madre agarrando a su hija, la cual se agarra al marco de la puerta mientras su progenitora les dice a sus hijos 'Tranquilos, que no vamos a tener que venir por aquí más'".

Cambio de custodia

Tras este incidente, la Fiscalía apercibió a la madre que, sin embargo, no hizo nada para que sus hijos reanudasen las visitas, lo que provocó la solicitud del cambio de custodia a la que el juez accedió finalmente el pasado mes de septiembre con el apoyo del propio Ministerio Público, coincidió en que era "la única opción posible" dado lo ocurrido.

Además, tal y como resaltó el diario Hoy, durante el proceso, el Instituto de Medicina Legal también volvió a estudiar a los menores por la denuncia de violación contra la niña, concluyendo que están totalmente "mediatizados y sugestionados, con conflictos de lealtades", lo que habría provocado "un rechazo absoluto de su progenitor". Entre los indicios, apuntan que ambos utilizan "un discurso poco detallista, encorsetado, sin consistencia y carente de resonancia emocional", algo que también resalta al juez, que señala que los niños emplean un lenguaje impropio de su edad.

Con todo, el magistrado consideró imprescindible retirar la custodia a la madre y otorgársela al padre, para el que todos los vecinos con los que ha podido hablar Libertad Digital solo tienen buenas palabras. Aun así, y dado el complejo historial, el mismo fallo advirtió de que la adaptación de los niños a su nueva situación sería compleja. Y así fue en el caso del hoy detenido por el homicidio de Belén. No en vano, la razón por la que se encontraba en un piso tutelado es que la convivencia se antojaba prácticamente imposible: llegó a agredir a su padre y romperle la nariz.

