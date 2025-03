El "charco" de Pilar Alegría: Moncloa admite su error tras justificar que presentar Presupuestos era "perder el tiempo"

Fue el titular del martes. La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, justificaba que no presentarán Presupuestos "para no perder el tiempo en el Congreso" pese a que le obliga la Constitución. La Carta Magna es muy clara al respecto y en el artículo 134.3 dispone que el Ejecutivo "deberá presentar ante el Cámara Baja " las cuentas.

Los argumentos copaban los titulares junto con la reinterpretación libre de la precepto constitucional. Una afirmación que, tras la polvareda, en Moncloa reconocían que no fue la más acertada. En el Palacio admiten su error porque "no fue del todo institucional". Tras la polémica, la justificación sobre "perder el tiempo" se eliminaba de los argumentarios para volver a insistir que están trabajando en los de 2025. Sólo Sánchez añadía el miércoles una novedad: "si no, nos pondremos a negociar los de 2026".

En el Ejecutivo hay quien considera que obligaron a Pilar Alegría a meterse "en un charco" del que fue complicado salir durante el resto de la rueda de prensa. Y es que, tras su afirmación, la ministra portavoz tuvo que responder hasta cinco preguntas sobre "la pérdida de tiempo". Una frase con la que rebajaba la importancia del poder legislativo. Aún así, ni la Presidenta, Francina Armengol, ni ningún alto cargo de la Mesa del Congreso han salido a reclamar la dignidad y el respeto a la Cámara Baja.

Obligada a tergiversar

Además de la extraña justificación sobre el retraso a la hora de presentar la cuentas, Alegría soltaba varias inexactitudes o mentiras. Una, cuando reinterpretaba el precepto Constitucional para "llevarlo de manera acordada". Esto es falso ya que hay Gobiernos que presentaron los Presupuestos sin tener los apoyos cerrados y luego, en el trámite parlamentario, introdujeron enmiendas para satisfacer a sus socios. Ahora, fuentes gubernamentales justifican que no se opte por este procedimiento porque "hay vetos cruzados".

La segunda mentira vino también de la mano de Alegría cuando justificaba que las cuentas ya prorrogadas "deviene (sic) de unos Presupuestos aprobados por este Gobierno". Lo cierto es que las cuentas de 2023, aprobadas en 2022, fueron elaboradas por el PSOE con Unidas Podemos. Una coalición que ya no existe y que fue relevada por Sumar, mientras que los morados están en el grupo mixto.

Otras mentiras anteriores

Esta rueda de prensa recordaba a otra comparecencia en la que Alegría tergiversó un auto de la Audiencia de Madrid para simular que le daba la razón a Begoña Gómez. Sucedió el pasado mes de octubre cuando aseguraba que "con esta resolución se aproxima el archivo de esta causa". En realidad, se mantenía la imputación a la mujer de Sánchez por tráfico de influencia y se abría la puerta a nuevos delitos.

La ministra incluso sentenciaba que la Audiencia señalaba "que hay una investigación prospectiva, genérica e imprecisa". Nada más lejos de la realidad. Es realidad, los magistrados avalaban la investigación del juez Peinado. En aquella ocasión, Alegría fue más lejos al afirmar que el auto ", valida los informes de la UCO, de la Guardia Civil y de la Fiscalía diciendo que no hay ninguna irregularidad".

En realidad, la Audiencia de Madrid hablaba de "la llamativa variación, cuantitativa y cualitativa, que experimenta la relación de las empresas del grupo Barrabés con la administración pública en proximidad temporal con la obtención de la cátedra" y citaba varios informes de la UCO para justificar los incrementos en los contratos. En aquella ocasión, el chaparrón fue mayor. Desde "el Gobierno tergiversa" de El País a "mentir con Alegría" de El Mundo. Otro charco que Alegría tuvo que pisar para ganar el favor de Sánchez.