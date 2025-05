Los audios que revelan cómo el PSOE busca "mierda" para acabar con la UCO a toda costa: "Necesito a Balas. Así de claro"

El pasado mes de septiembre, Policía y Guardia Civil aseguraban a Liberad Digital que la búsqueda de "mierda" del Gobierno para tratar de desacreditar todas las acusaciones de corrupción que se cernían y se ciernen sobre él no se limitaba a jueces y periodistas. "De hecho, ha habido ya movimientos para sacar del tablero a determinados policías o guardias civiles", advertían las fuentes consultadas por LD.

Ocho meses después, El Confidencial publica los audios que demostrarían la existencia de una operación clandestina orquestada por el PSOE para acabar con la UCO. "Si Balas está muerto, mejor", llegó a decir María Leire Díez de Castro, la fontanera de Moncloa y de Ferraz, y mano derecha de Santos Cerdán, a la que ya entonces se situaba al frente de estas maniobras.

Según la información publicada este lunes, la socialista se reunió en febrero con un investigado en la Audiencia Nacional por una trama de hidrocarburos para pedirle información comprometedora del jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO). Se trata del teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas, el máximo responsable de todas las investigaciones que acechan a Pedro Sánchez: las de su mujer, su hermano, el fiscal general del Estado y el caso Koldo —o caso PSOE—, entre otros.

Los audios más comprometedores

En la reunión, que tuvo lugar por videoconferencia, los socialistas tratan de obtener información de Alejandro Hamlyn, un industrial detenido por la UCO en abril de 2019 en la operación Drake por un fraude en la venta de combustible que dejó un presunto agujero fiscal de 154 millones de euros y cuya vista oral comienza este mismo lunes.

La reunión desvelada ahora por El Confidencial arrancó con Hamlyn exponiendo las traiciones que, a su juicio, había sufrido por parte de otras empresas de hidrocarburos y las presuntas irregularidades que, en su opinión, se habían producido en su procedimiento.

Leire Díez trató de sacar partido de las quejas del empresario, que aseguraba haber sido víctima de una trama corrupta que anidaba en el seno de la Guardia Civil. "Tú has sido víctima de la Camorra, pero de la Camorra de la Guardia Civil. ¿Vale?", preguntó a Hamlyn buscando su complicidad. Tras esa breve introducción, el abogado Jacobo Teijelo, que estaba sentado a su derecha, fue directamente al grano: "Por ir... ¿Qué sabemos de Balas? Cuéntanos algo de Balas".

Hamlyn respondió de inmediato, pero buscando un pacto: "Yo puedo contar muchísimas cosas del señor Antonio Balas, pero... Decidme qué es lo que quieren de mí". Leire Díez volvió a coger el mando de la conversación. "A ver, eh, mira, esto es muy fácil (...) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no están para extorsionar a ciudadanos en este país. (…) Todo esto no hubiese sido posible sin la activa colaboración de determinadas personas, lo que yo no tengo ninguna gana de que pase es que este señor Antonio Balas se convierta en verdugo de todos nosotros. Y de momento lo que está haciendo es convertirnos a todos en presos y carceleros de él", subrayó la fontanera del PSOE. "Álex, eso es lo que hay que desmontar. (...) Desmontando ese ya no está dicho el pueblo, que se desmontan otras muchas cosas. ¿Vale? No hará falta que te diga más".

En busca de un pacto

El empresario buscó entonces un acuerdo que le beneficiara, ya que tenía serios problemas con la Hacienda Foral del País Vasco y numerosas deudas con la Agencia Tributaria y la Justicia. "Yo puedo sacar mucha información (…) Pero necesito saber qué pasa con mi tema (…) ¿Qué pasa con todo ese dinero que debo la foral? ¿Qué pasa con todo ese dinero que me he gastado?", preguntaba insistentemente.

Leire Díez trató de tranquilizarle, asegurando que la caída del teniente coronel de la UCO sería el comienzo del fin de todos sus quebraderos de cabeza: "Esto es fácil, verás. Si se demuestra esto de Balas, todo lo demás viene dado". Hamlyn asintió, pero no parecía convencido del todo, así que la socialista trató de cerrar el pacto cuanto antes: "Yo soy de abreviar mucho esto. No necesito a todo el mundo ahora, ¿vale? No necesito a todo el mundo. Necesito a Balas. ¿Vale? Así de claro. Necesito a Balas".

Aquello, sin embargo, no fue suficiente. El empresario quería que le garantizaran por escrito algún tipo de compromiso que aliviara su situación judicial. "Quiero un papelito, un papelito", repetía insistentemente. Leire Díez le aseguró que, si le proporcionaba la información sobre el jefe de la UCO, intercedería ante las partes implicadas en su procedimiento para que pudiera eludir una posible condena.

La intervención de Pérez Dolset

A continuación, Javier Pérez Dolset, el hombre que ha aportado a Ferraz decenas de grabaciones y documentos del comisario José Manuel Villarejo a cambio de ayuda en su propio procedimiento y que también estaba presente en la reunión, recordó a Hamlyn que, para acabar con el teniente coronel Balas, era importante centrarse en una o dos cuestiones. "Hacen falta una o dos irregularidades claras, absolutamente probadas. O sea, pesan lo mismo dos probadas que diez probadas. Y 100 sin probar no valen para nada", le advirtió.

"Es importante que esté documentado. Yo, con que haya cuatro cosas documentadas, me vale. No hace falta que sean 250 de presunciones", corroboró Leire Díaz. Hamlyn les dijo entonces lo que más deseaban escuchar; "Tengo una cosa… Con una cosa que te dé, ya está, está muerto". La fontanera de Ferraz celebró aquello de inmediato: "Pues perfecto. Ya está. Mejor todavía me lo pones".

Aldama ya lo denunció

Cabe recordar que el primero en denunciar la reunión de los fontaneros del PSOE y de Moncloa con Hamlyn fue el empresario Víctor Aldama, quien aseguró que tres personas vinculadas al PSOE habían ofrecido beneficios judiciales a un empresario a cambio de información para desacreditar sus revelaciones. Los audios ahora publicados vendrían a corroborar que así fue. Esas tres personas serían la propia Leire Díez, antigua teniente de alcalde del PSOE colocada por el Gobierno de Sánchez en la empresa pública Enusa y posteriormente en Correos; el empresario Javier Pérez Dolset, procesado por fraude en subvenciones y colaborador de Ferraz; y el abogado Jacobo Teijelo.

A pesar de sus esfuerzos, no obstante, no han podido tumbar al teniente coronel Antonio Balas. Según El Confidencial, aunque Hamlyn adelantó que tenía pruebas de que los mandos de la UCO "traían contenedores de coca" y todos ellos se emplazaron a mantener nuevos encuentros para sellar el pacto, la realidad es que el empresario no pudo aportar prueba alguna, por lo que la negociación fracasó.