El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha llamado "resentido" al exdiputado socialista Eduardo Madina, después de que este criticara duramente la presencia de figuras como Leire Díez y Víctor de Aldama en los tejemanejes del PSOE. Madina, en una intervención en la Cadena SER, ha expresado su sorpresa y rechazo ante lo que califica como una degradación de los perfiles presentes actualmente en el partido.

El exdirigente socialista se ha preguntado quién permitió que perfiles como el de Leire Díez llegaran a ocupar responsabilidades públicas y criticó su comportamiento, especialmente en relación con el caso que la vincula a presuntas maniobras para desacreditar a la Guardia Civil a cambio de favores hacia empresarios investigados. Madina calificó la actuación de Díez como "uno de los espectáculos más esperpénticos que hemos visto en la política nacional en mucho tiempo" y expresó su preocupación por la tardanza del PSOE en ofrecer explicaciones públicas.

"El que faltaba del cuarteto de los resentidos"

La respuesta de Óscar Puente no se hizo esperar. A través de la red social X, el ministro ha escrito: "El que faltaba del cuarteto de los resentidos, que no ganarían hoy en el partido ni una asamblea en su pueblo. Ni una vez se os ha visto salir a defender a vuestro partido del acoso diario de la derecha". Con ello, Puente no solo ha insultado a Madina, sino que también parecía apuntar a otros críticos dentro del socialismo que han cuestionado el silencio del partido ante el caso Leire Díez.

Ante este ataque, el expresidente de Aragón, Javier Lambán, ha salido en defensa de Madina. Lo ha descrito como "una de las mejores cabezas con que cuenta la política española", alabando su inteligencia, su moderación y su trayectoria en el PSOE, incluso recordando que Madina sufrió un atentado por parte de ETA. Según Lambán, el exdiputado vizcaíno merece "mucho respeto".

En respuesta a Lambán, el propio Óscar Puente volvió a intervenir con sarcasmo: "Leire está de acuerdo contigo, Javier". Ha acompañado el mensaje con capturas de publicaciones antiguas de Leire Díez en las que esta mostraba apoyo a Madina cuando se presentó a las primarias del PSOE.

"El puto amo"

También, Alfonso Serrano del PP ha dicho a raíz de los ataques del ministro de transportes que "el PSOE es un partido que ya no se respeta ni a sí mismo. Han perdido el norte, definitivamente. Da igual que ganaran elecciones como Lamban, o sean actuales como Page, o fueran referentes para ellos como Madina. El que osa cuestionar al ‘puto amo’ es acribillado".

Eduardo Madina, por su parte, ha insistido en su malestar por el rumbo que ha tomado el partido. Siente preocupación por el deterioro de los estándares éticos y ha lamentado que muchos militantes y ciudadanos estén, como él, "atónitos y avergonzados". También ha advertido de que actuaciones como la de Leire Díez dañan las siglas del partido.