Ribera empieza a tejer su coartada: ya reconoce que se reunió con Aldama y juega al despiste con Carmen Pano

Sabedora de que los whatsapps de Víctor de Aldama la comprometen de lleno, Teresa Ribera ha reconocido por primera vez haberse reunido con el comisionista de la trama Koldo y personaje central de una trama mucho más amplia que ya salpica de lleno a todo el PSOE, aunque ha tratado de restarle importancia, asegurando que el proyecto para rehabilitar pueblos abandonados que le presentó junto a Javier Hidalgo no llegó a ningún sitio. "Nunca jamás se llegó a materializar nada, nunca jamás hubo un solo euro", ha dicho, mezclando mentiras y medias verdades.

En cualquier caso, esto no sería ni lo único ni lo más llamativo de una comparecencia en el Senado en la que también le han preguntado por Carmen Pano, la empresaria que aseguró haber llevado 90.000 euros a Ferraz. "No me atrevo a decir nada, pero no sé quien es, no recuerdo quién es, ni recuerdo haberla visto. A lo mejor me he cruzado con ella si trabajaba en Ferraz", decía jugando al despiste y sorprendiendo a los presentes.

La exministra de Transición Ecológica descartaba, además, cualquier irregularidad en la licencia de hidrocarburos y también que fuera invitada a cena alguna con la número 2 de la dictadura venezolana, Delcy Rodríguez, de cuya visita, asegura, se enteró por la prensa.

La reunión con Aldama e Hidalgo

La actual vicepresidenta de la Comisión Europea ha comparecido este lunes en la comisión de investigación que se sigue en el Senado, donde ha tenido que hacer frente a los mensajes publicados por Libertad Digital que demostrarían que ella también se reunió con Víctor de Aldama y Javier Hidalgo. Incapaz de sostener lo contrario, Ribera no ha tenido más remedio que admitir ese encuentro, que, según dice, tuvo lugar el 1 de julio de 2020, pero, como era de esperar, ha tratado de restarle importancia.

De acuerdo con su relato, Aldama acudió a la cita en calidad de acompañante del consejero de Globalia, quien le habría querido presentar un proyecto para rehabilitar pueblos abandonados y convertirlos en destino turístico. Ella accedió porque se trataba de "un momento particularmente dramático para la economía española". Sin embargo, asegura que aquello no llegó a nada y que ni siquiera lo que le presentaron tenía el empaque suficiente.

"Sería muy generoso llamarlo proyecto; era más bien una idea y una propuesta para celebrar encuentros técnicos que nunca tuvieron lugar", advierte Ribera, que insiste en que Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, "nunca" participó en ningún encuentro en el Ministerio y dice que "nunca jamás hubo un solo euro"

1,66 millones de euros

La realidad, no obstante, dista mucho de la imagen que ha pretendido vender la que fuera vicepresidenta del Gobierno. El proyecto que inicialmente se abordó en aquella reunión, "Hola, Pueblos", no llegó a ver la luz como tal. Sin embargo, la mujer de Pedro Sánchez terminaría liderando un entramado para la España vaciada que, tal y como ya publicó Libertad Digital, recibió 1,66 millones de euros del Gobierno de su marido.

Concretamente, Gómez entró a formar parte de una red de asesores en la materia denominada G100 que, a su vez, es parte de las acciones comandadas por El Hueco, una entidad que ha pasado a ser clave en las políticas públicas de repoblación, rediseño del mundo rural, y de todos los negocios de los que ahora Teresa Ribera pretende desligarse. El Hueco cuenta con una determinada ONG para canalizar esos proyectos, como la Feria Presura, que se llama Cives Mundi. Y Cives Mundi recibió 1,66 millones de euros en subvenciones por medio de la Agencia Española de Cooperación.

Los whatsapps de Aldama

A pesar de que hasta ahora Teresa Ribera había tratado de desligarse de la trama, Libertad Digital destapó el pasado mes de febrero que Víctor de Aldama escribió por primera vez a la exministra el 23 de julio de 2020: "Buenos días Vice Presidenta, espero se encuentre muy bien. Soy Víctor de Aldama socio de Javier Hidalgo que estuvimos el otro día con usted y su equipo viendo los proyectos de la España Vacía. Podría llamarle cuando usted pueda un minuto para comentarle algo ? Saludos".

El mensaje vendría a corroborar que, efectivamente, ambos se habrían reunido previamente, por lo que no ha tenido más remedio que acabar reconociendo una mínima relación que, sin embargo, ella busca a acotar a ese único encuentro, que sitúa el 1 de julio de 2020.

Un día después del mencionado whatsapp, sin embargo, una nueva conversación apunta a que las negociaciones continuaron. Aldama le pide que le avise cuando la pueda llamar y ella responde: "Hola Víctor. Estoy en el Congreso. Sí, por favor, id hablando con mi equipo! Gracias". Es más, en otro de los mensajes, el comisionista le solicita ayuda para reunirse con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y Ribera recoge el guante. "Le preguntamos a su gabinete", escribió en los whatsapp que obra en el sumario.

Jugando al despiste con Carmen Pano

Este asunto, sin embargo, no es el único que ha llamado la atención, por cuanto demuestra que la hoy vicepresidenta de la Comisión Europea empieza a buscarse coartadas que casen con lo que ya se ha podido constatar en sede judicial. Otro de los momentos más llamativos se producía durante el interrogatorio de Joan Josep Qeralt, de ERC.

"¿A la señora Pano la ha visto alguna vez en Ferraz?", le preguntaba el senador. "Yo no me atrevo a decir nada, pero no sé quien es, no recuerdo quién es, ni recuerdo haberla visto —decía tartamudeando Ribera—. A lo mejor me he cruzado con ella si trabajaba en Ferraz". Mientras los asistentes mostraban su perplejidad porque, a estas alturas, no supiera quién es la mujer que asegura haber llevado 90.000 euros a Ferraz, Queralt le respondía: "No, me parece que no trabajaba allí".

El episodio resultaba tan llamativo que no son pocos los que consideran que la exministra estaría empezando a cubrirse las espaldas ante la posibilidad de que salgan más conversaciones, imágenes o testimonios que puedan comprometerla personalmente.

