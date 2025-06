A Barbón se le atraganta el acuerdo para frenar la mayor protesta educativa de su historia: piden una nueva votación

Tras la dimisión sin precedentes de cerca de un centenar de directores de todo Asturias, el preacuerdo anunciado por el Gobierno de Adrián Barbón conseguía este lunes desconvocar la huelga del sector educativo. Sin embargo, la realidad es que está muy lejos de sofocar un incendio que, en contra de lo que pudiera parecer, está más vivo que nunca.

Los afiliados de CSIF se han negado este martes a ratificar el pacto alcanzado por sus representantes, y estos exigen ahora que se de voz a todos los docentes a través de una consulta online que vaya más allá de los sindicatos. "Entendemos que solo una decisión colectiva, amplia y vinculante puede cerrar este proceso con plena legitimidad", reza el comunicado remitido por CSIF, que recoge el malestar que muchos maestros han mostrado en las últimas horas.

No en vano, tras anunciar el preacuerdo a la salida de la reunión celebrada con los negociadores del Gobierno autonómico, los representantes sindicales tuvieron que soportar el lunes las duras críticas de muchos maestros que les esperaban en el exterior del edificio y que les acusaban de haberles "vendido". Mientras los primeros trataban de explicar que, a pesar de no recoger todas sus peticiones, el pacto alcanzado era muy positivo tanto en lo que a la subida salarial se refiere como a las contrataciones prometidas, los gritos no cesaban: "Es un paso atrás", "manos arriba, esto es un atraco" o "Barbón dimisión".

Al malestar manifestado entonces, se suman, además, las protestas convocadas este mismo miércoles en las escuelas de 0 a 3 años y las anunciadas para el jueves en los centros de la concertada, con lo que el final del conflicto se antoja mucho más lejano de lo que ansían los socialistas.

CSIF se desmarca del acuerdo

Tras anunciar el preacuerdo, todos los sindicatos debían ratificarlo con sus bases. Sin embargo, la consulta de CSIF se ha saldado con un "no" rotundo. "El resultado ha sido claro: un 68% de los afiliados asistentes a la asamblea han votado en contra de ratificar dicho preacuerdo", anunciaban sus dirigentes, quienes advertían de que "si bien la huelga ha sido ya desconvocada y no puede reanudarse en el marco actual, CSIF mantiene intacto su compromiso de seguir trabajando por la mejora real de las condiciones laborales del colectivo".

El sindicato, el más crítico con el Gobierno regional durante todo este proceso, considera que la voluntad expresada por sus afiliados les refuerza en su posición, por lo que pide al resto de organizaciones que, "con carácter previo a su posicionamiento ante la posible firma del acuerdo, se eleve una consulta al conjunto del colectivo docente", cuyo resultado se compromete a acatar.

"Invitamos al Gobierno del Principado de Asturias a continuar negociando de manera abierta y constructiva, con el objetivo de alcanzar unas condiciones

laborales que resulten satisfactorias para todas las partes implicadas", subraya CSIF, que plantea una consulta online en la que puedan votar todos y cada uno de los docentes asturianos con independencia de si están afiliados a un sindicato o a otro, lo que permitiría conocer el sentir real del sector.

Un preacuerdo de mínimos

El preacuerdo de mínimos contempla una inversión de 45 millones de euros hasta 2028. Por lo que respecta al salario, el Gobierno socialista ha ofrecido a los doceentes una subida general de 140 euros en el complemento específico, y 70 adicionales en un complemento transitorio para quienes tienen una antigüedad inferior a 6 años. La subida, no obstante, queda muy lejos de permitir a los educadores asturianos igualarse a los vecinos cántabros o navarros, como advertía a Libertad Digital el portavoz de CSIF, Jorge Caro.

"La diferencia de complemento específico con Cantabria a día de hoy es de 286 euros al mes, pero es que a los cántabros ahora mismo les van a subir otros 200 euros, así que eso quiere decir que, a los seis años de empezar a trabajar, un cántabro habrá ganado 40.000 euros más que yo, pero es que un navarro, en 10 años, me saca 100.000 euros más o menos, y yo con eso aquí me compro un piso", aseguraba Caro.

Por otro lado, el Gobierno socialista se ha comprometido a contratar 300 PT (maestros de Pedagogía Terapéutica) y AL (maestros de Audición y Lenguaje) de aquí a 2028 y 30 auxiliares educativos a razón de diez por curso durante los próximos tres años. Además, se dotará a los centros de un orientador por cada 350 alumnos, en lugar de 400, como ocurre en la actualidad y se darán instrucciones a los centros para que puedan sustituir rápidamente las bajas ya previstas, y se trabajará para implantar un nuevo sistema de sustituciones.

En cuanto a las ratios, se acelerará la aplicación de 23 alumnos como máximo, y para reducir la carga burocrática, el equipo negociador se ha comprometido a contratar 30 administrativos en dos cursos. Sin embargo, dado el elevado número de centros existentes en el Principado y a las carencias acumuladas durante las últimas décadas, los sindicatos —y particularmente CSIF— consideran todas estas cifras insuficientes.

