La decimoséptima temporada de esRadio se está fraguando y uno de los grandes cambios que habrá será la llegada de Carlos Cuesta al programa de Es la Noche. En la Tertulia de Es la Mañana, Federico Jiménez Losantos ha ejercido de maestro de ceremonias en el intercambio de trastos entre Carlos Cuesta y Dieter Brandau, dos periodistas que llevan toda la vida vinculados al Grupo Libertad Digital.

Federico ha prestando a Carlos Cuesta como "el heredero de la noche" de esRadio y ha contado que "es muy importante el programa de la noche y no teníamos una alternativa clara hasta que ya la hemos tenido. Entonces Dieter pasa a cuidarse y a trabajar aquí en La Mañana y en otros sitios". Ha bromeado diciendo que "por la noche no sabemos si la va a heredar Carlos o Cuesta" por el nombre del nuevo programa que se llamará, "siguiendo la estela, La Noche de Cuesta, más sencillo imposible", ha apuntado Carlos Cuesta.

Dieter Brandau, cuyos problemas de espalda han motivado esta decisión, ha dicho que "en mi descargo puedo decir que he aguantado hasta el final porque lo último que quería era decepcionarte a ti (Federico) y a la gente de LD y he aguantado hasta que ya me han dicho: prueba a hacer otra cosa". Dieter ha dicho que no sabe "hacer otra cosa" por lo que ha optado hacer lo que hace, "pero de otra manera". En este sentido, ha apuntado: "Pasa a boxes, coge fuerzas y continuamos".

El periodista que ha dirigido la noche de esRadio durante las últimas cinco temporadas ha recordado que Carlos Cuesta "ha estado siempre con nosotros. Me recuerda mucho a un tal Federico por la valentía insensata" y porque "es como tú, que en el tercio de varas os crecéis". Sobre su paso por el Grupo Libertad Digital ha dicho: "Yo vengo aquí, metafóricamente, en zapatillas de estar por casa. Aquí me he sentido excesivamente mimado y por eso he querido devolvérselo a la gente que forma parte de esto y de la que yo formo parte". Ha dicho a Jiménez Losantos que lleva "25 años aquí y, si el cuerpo aguanta, me gustaría pasar otros 25 años y que sean contigo".

¿Qué hará Dieter Brandau?

Muchos seguidores de esRadio y, en especial, del programa de La Noche de Dieter se preguntarán en qué van a consistir los cambios que se avecinan. Federico Jiménez Losantos ha despejado las dudas asegurando que el Grupo Libertad Digital aprovechará una de las cualidades de Dieter Brandau. Ha dicho que "Dieter tiene una memoria diabólica. Se acuerda no solamente de las frases sino de cuando es y donde está esa grabación". Federico ha contado que dijo: "Dieter, hay que hacer una radioteca porque tenemos unos archivos enormes".

En este sentido, Dieter Brandau ha explicado en qué va a consistir este proyecto adelantando el primero de los temas que va a tratar. Ha recordado que "la radio es la inmediatez" y "tensión" y que, en muchos casos "no hace falta que le añadas más" y que cuando Federico le empezó a hablar de eso "dije que está muy bien recuperar lo que ha sucedido en el pasado". "Hay tanta avalancha de información y de tramas que están afectando ahora mismo al Gobierno y que son piezas de un puzzle que empezamos a conocer hace unos años" por lo que "con que tengas un poco de memoria y tiempo para ir encajándolas salen unas cosas absolutamente alucinantes. Hemos estado preparando un ejemplo de lo que podemos hacer con ese tiempo y sin estar esclavizados con el horario del directo".

Ese ejemplo es toda la trama de la destitución del Teniente Coronel Oliva de la Guardia Civil y el desmantelamiento de la Unidad OCON Sur que "se cargó el narco en el Estrecho". Dieter ha contado que "es un tema que llevo siguiendo años y cuando hemos empezado a poner todos los cortes de archivo más las cosas que se nos habían pasado y las que no conocíamos me he quedado pasmado. Llevamos una hora de contenido y lo vamos a emitir en podcast, en texto en Libertad Digital y, cuando se enteró, Carlos Cuesta me dijo que fuera al programa para contarlo también. Por supuesto lo vamos a avanzar aquí en tu programa cada vez que lo hagamos. Es impresionante, de verdad".

Ha añadido que "poner todo eso junto lleva su tiempo, pero creo que merece la pena porque ahora mismo de lo que carecemos en el periodismo es de ese tiempo. Vamos a tener en el Grupo LD esa apuesta".

Dieter, "la brújula" de esRadio

El director de La Noche de esRadio hasta el final de esta temporada ha dicho que de cara a la próxima y al nuevo programa "a Carlos Cuesta hay que darle tiempo suficiente para trasladar a La Noche el estilo de Cuesta, que es el estilo de la casa". El propio Cuesta ha dicho que su programa "no va a ser muy distinto" porque "el programa de Dieter está muy maduro, está muy bien, tiene mucho ritmo y lo único que le vamos a meter es un poquito más de dosis de periodismo de investigación porque yo creo que la actualidad lo está pidiendo". "Vamos a hacer algún pequeño cambio para que sea un programa río" ya que "el programa funciona de maravilla, la audiencia lo está diciendo. La Noche de Dieter a la gente le gusta y le encanta", ha añadido.

Sobre los riesgos de la profesión ha dicho que "Cuando te metes en esta profesión sabes a lo que te metes. Si entras en esto, entras para lo que entras. Está en el origen de esta casa". El Grupo Libertad Digital "es mucho más que una empresa, es un proyecto de defensa y de lucha por España y por la libertad. Cuantos más focos tengas muchísimo mejor". En este sentido, ha apuntado que "la idea es tener una unidad con la cual podamos ir dando la actualidad, que no podemos ir a más velocidad, y, por otro lado, el poso suficiente como para ordenar eso en un puzzle" ya que el Gobierno socialista "tiene determinadas unidades para tratar de distorsionarlo todo".

El horario de La Noche de Cuesta será "el mismo" que el programa actual ha dicho Carlos Cuesta que ha desvelado que le quiere "meter más ritmo". "Yo no diría que vamos a quitar nada" y que "Dieter va a estar en el programa de la noche, Dieter no sale del programa de la noche" porque "necesitamos todos los contenidos" y "con tanta información hay gente que se pierde y Dieter es la brújula".