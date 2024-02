Miembros de OCON Sur responden a las acusaciones y explican los motivos de su disolución

Después de las nulas explicaciones que ha ofrecido el Gobierno sobre el desmantelamiento de la unidad de élite de la Guardia Civil en la lucha contra el narco, el equipo de La Noche de Dieter, en esRadio, consigue que varios miembros de OCON Sur respondan a las preguntas que les hemos enviado.

P: ¿Cómo explican el desmantelamiento de OCON Sur, después de cuatro años de éxitos?

R: No tiene lógica ninguna. Quedaba mucho trabajo por hacer. Operaciones importantes de blanqueo de capitales. Teníamos reestablecido el principio de autoridad porque se seguía trabajando de manera constante y contundente. Se sabía que el fin de OCON Sur podía crear un efecto rebote y lo peor de todo es que no se nos escuchó. ¿El motivo? seguramente un cúmulo de ellos. Envidias internas por los éxitos conseguidos y contra la carrera del jefe, el teniente coronel David; informaciones falsas vertidas por los mismos narcotraficantes para desprestigiarnos y que nos cesaran; y por qué no, intereses mas altos que se nos escapan y que pudieron venir de terceros países como Marruecos.

La realidad es que llevábamos tiempo detectando la presencia de Asuntos Internos detrás de nosotros. Incluso, recibimos informaciones de fuentes en la que nos decían que "los compañeros de Madrid" andaban buscando trapos sucios del jefe y demás miembros de OCON. Nunca los encontraron porque nunca los ha habido, pero cuando vas obsesionado en encontrar una cosa, al final te crees que la encuentras porque tienes visión túnel que no te deja ver a tu alrededor.

Se olvidaron del capítulo uno de cualquier unidad investigadora que es el Ciclo de Inteligencia. La información se obtiene para elaborarla y convertirla en inteligencia. Si te quedas en el punto uno y no contrastas, mal vamos. De hecho, el tiempo nos dará la razón y se demostrará que el trabajo de OCON fue inmaculado. Es fácil demostrarlo. Basta con preguntarle a la Fiscalía dentro de unos años por el resultado de nuestras operaciones.

Otro motivo que tampoco sentó muy bien internamente fue la lealtad que se tuvo con el teniente coronel David. Después de dos años buscándole mierdas e intentando quitarlo del medio, le propusieron que se fuera con motivo de las amenazas que sufrió, tanto él, como su entorno. No olvidemos que aún sigue con escolta. Los detractores de OCON vieron la oportunidad de aprovechar su ascenso para invitarle a irse. Se estuvo buscando un sustituto y, según nos consta, no hubo voluntarios para ocupar su lugar. Cuando el teniente coronel David nos comunicó en el mes de junio del año 2022 que en septiembre se tenía que ir y que no había vuelta atrás, de manera espontánea, el 95% del personal decidimos presentar una baja voluntaria. Esto no le sentó nada bien ni a la zona, ni a la dirección y decidieron acabar tajantemente con OCON. Para "engañar" a todos vendieron que la unidad se reestructuraba.

P: En marzo de 2022, Marlaska anunció en una rueda de prensa multitudinaria en Cádiz que no pararía hasta convertir la zona en territorio hostil para el narco. De hecho, ese mismo día, el ministro del Interior anunció la ampliación del Plan de Seguridad para el Campo de Gibraltar. Cinco meses después (en el mes de septiembre) Marlaska desmantela OCON Sur por sorpresa y sin dar ninguna explicación. Entre estas dos noticias, ocurridas en marzo y en septiembre, se produjo el robo de 6 gigas al móvil del ministro del Interior en el mes de mayo. ¿Establecen algún tipo de relación?

R: La experiencia nos ha demostrado que las casualidades no existen. Marruecos produce más del 50% del hachís mundial. La producción de un fardo no es solo lo que vemos. Tenemos las plantaciones, los sitios donde apalean las plantas para conseguir el polvo o la resina, donde la prensan y empaquetan, donde la envasan, donde la almacenan, el transporte de la misma y la posterior carga en las embarcaciones. ¿Cuántas personas trabajan en ese proceso y cuántas familias sobreviven en Marruecos de ello? Lógicamente Marruecos tenía un interés en que esas miles de personas no pasaran hambre y por tanto no generaran un conflicto civil en ese país.

P: Como Interior no ha ofrecido ninguna explicación convincente sobre la disolución de esta unidad de élite de la Guardia Civil contra el narcotráfico, tenemos que movernos en el plano de la especulación. Y ustedes saben que se ha especulado mucho durante meses. Se ha dicho que la investigación al jefe de Ocon Sur precipitó la disolución de la unidad de élite de la Guardia Civil, pero también que la unidad utilizó balizas chinas ilegales para hacer seguimientos, que no se tuvieron en cuenta garantías procesales para combatir al narco, o que se realizaron escuchas no permitidas. ¿Qué tienen que decir al respecto de estas acusaciones?

R: Busquen una sola condena por el uso de ese tipo de prácticas. O mejor. Dígannos qué juzgado ha investigado o ha recibido alguna denuncia sobre esto. Cero. Es fácil hablar y desprestigiar, pero el tiempo demostrará cuál es el resultado de las instrucciones realizadas.

Una cosa es una baliza "no oficial" y otra cosa es ilegal. Todas las balizas instaladas tuvieron el respaldo y la autorización de un juez y un fiscal. ¿Por qué las comprábamos nosotros en China? porque no teníamos balizas oficiales. Tampoco nos las daban. Teníamos que buscarnos la vida. Por cierto, ¿de dónde os creéis que vienen las balizas oficiales? Vienen de China y el gobierno las paga a 20 veces su valor por el tema de intermediarios. ¿Una baliza que está autorizada por un juez y que aporta una evidencia legal como especifica la LECRIM es ilegal? No. De hecho, funcionaban mejor que las oficiales que nunca nos dieron. Además, eran más baratas las comprábamos nosotros con nuestro propio dinero. Lo mismo pasaba con las cámaras, con los drones… Puesto a ser exquisitos, la Guardia Civil tendría que darnos un buen teléfono móvil oficial para que cuando hagamos una foto con él, para cualquier cosa del trabajo, no sea una foto ilegal ¿no?

P: En el año 2021, un año antes del desmantelamiento de la unidad de la que ustedes formaban parte, Marlaska le concedió al teniente coronel David Oliva la Medalla al Mérito del Plan Nacional contra las Drogas y, sin embargo, ese año, Asuntos Internos emprendió una investigación contra él que ha acabado en los tribunales. Está imputado por un delito de cohecho y revelación de secretos por preguntar, supuestamente, a un agente si se le estaba investigando y, a cambio, ofrecerle un puesto en el OCON. ¿A qué achacan estas imputaciones? ¿Hizo las cosas mal el teniente coronel? ¿Los narcos que tanto combatieron tendieron una trampa a la Guardia Civil y los agentes del Ocon-Sur y Asuntos Internos cayeron en ella?

R: Nunca nos han importado las medallas. Venían por si solas. De hecho, nuestra unidad proponía condecoraciones a personal de otras unidades fuera del OCON, que nos habían ayudado, a pesar de que nuestro personal se las mereciera más. Eramos la envidia de muchos compañeros, que no envidiaban la de noches que pasábamos en vela. Una tras otra. Tirados en una playa. Esperando una descarga. Ahí no se acordaban de nosotros. La lástima es que muchos oficiales de esta empresa se olvidan de lo que se predica y se enseña en la Academia General Militar. También, de los principios que uno debe tener. Pero no merece la pena entrar en esos temas. Todos éramos conscientes de que estaríamos en el foco de las críticas.

En cuanto al tema de los narcos, ya lo hemos dicho antes. Muchos tenían mucho interés en que nos fuéramos. Y si a eso le sumamos que algunos compañeros le compraron a unos delincuentes el mensaje que vendían sobre nuestro honor y legalidad, pues, tuvimos el caldo perfecto.

P: ¿Qué les pasó por su cabeza al enterarse del asesinato de dos compañeros, el viernes, en Barbate?

R: Sentimos pena, rabia, una impotencia enorme, como una puñalada en el corazón. Se pudo haber evitado. Cuando la unidad del OCON estaba operativa no se acercaba ninguna goma a más de 20 millas porque los narcos sabían que estábamos ahí y que iríamos a por ella. Ahora, campan a sus anchas y se refugian en puertos deportivos. El rio Guadalquivir recibe, cada noche, más de 7-8 embarcaciones. Han perdido la vergüenza y nosotros el principio de autoridad. Y lo peor de todo es que esto se sabía. Lo habíamos avisado. Pero como el tráfico de drogas es un delito que sólo se refleja en la estadística cuando se coge, lo demás no existe salvo para el personal que lo vive a diario y que trabaja en la costa.