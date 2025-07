La paciencia de los socios no se agota: aumenta la presión, pero mantienen el apoyo al Gobierno

La paciencia del socio minoritario del Gobierno parece que no se agota. La que fuera línea roja para Yolanda Díaz sigue siendo una incógnita. La líder de Sumar asegura que el PSOE no les ha ofrecido garantías de que no exista financiación irregular en el partido, pero insiste en mantener la unidad del Ejecutivo.

La vicepresidenta segunda denuncia el "inmovilismo" del Partido Socialista y eleva la presión poniendo en duda la palabra del presidente del Gobierno afeando que no se hayan puesto en marcha las medidas de regeneración tras plantar a España hace más de un año con sus cinco días de reflexión.

"Está en manos del PSOE mantener la legislatura, queremos que se respete el mandato del 23 de julio y la palabra del presidente que compareció hace un año y tres meses para decir que íbamos a tomar medidas de regeneración democrática, y evalúen ustedes", denunció Díaz, antes de evitar pronunciarse sobre cualquier ministro del ala socialista del Gobierno.

"No tengo una bola para predecir el futuro", respondió la líder de Sumar cuando le preguntaron si creía que podría haber más ministros implicados. En este sentido, desde Sumar insisten en que las decisiones que se tomen de cara a la comparecencia de Sánchez deben ser consensuadas dentro del Gobierno de coalición. Sin embargo, teniendo en cuenta la pasividad con la que el PSOE abordó la reunión del pasado miércoles, no parece que eso vaya a suceder.

Todos los socios del Gobierno instan a Pedro Sánchez a actuar con rapidez y consideran que su comparecencia del 9 de julio llega demasiado tarde. Desde el PNV optan por ser cautos y esperar a escuchar las explicaciones de Sánchez, para ver si son suficientes o si se centrará en la estrategia del "y tú más" para defenderse del Partido Popular. "No bastan unas disculpas", afirmó tajante el líder nacionalista vasco, Aitor Esteban.

Incluso sus aliados más fieles han comenzado a exigir más. El líder proetarra, Arnaldo Otegi, ha subido el precio político por su apoyo, aprovechando la situación para exigir al presidente del Gobierno un paso más allá en sus compromisos. Otegi ha puesto sobre la mesa la exigencia de un Estado plurinacional como condición para seguir respaldando al Ejecutivo. De esta forma, hace valer su poder de negociación dejando claro que su apoyo no es gratuito.

Uno de los partidos más críticos ha sido Podemos, que ha señalado que Pedro Sánchez carece de la capacidad para liderar un verdadero proceso de regeneración democrática.

Los aliados del Gobierno aumentan su presión sobre Pedro Sánchez, al tiempo que critican la maniobra del Partido Popular de intentar sondear a los socios en busca de apoyo para una posible moción de censura. Lo que ha quedado claro con esta jugada es que ninguno de los actores políticos quiere cargar con la responsabilidad de hacer caer esta legislatura.