Borja Sémper anuncia que padece cáncer

El portavoz nacional del PP y vicesecretario de Cultura del partido, Borja Sémper, ha desvelado este lunes que padece un tumor cancerígeno pero que ha sido detectado en un estadio primigenio y, por lo tanto, la "expectativa médica es de curación".

Tras contestar a la ronda de preguntas de los periodistas, el portavoz del PP ha dicho que quería compartir "un cosa" que "no tiene mucho que ver con la política", pero que entiende que es su "responsabilidad y obligación" hacerla pública.

Entonces, ha hecho una pausa para beber agua, ha pedido permiso para tutear y ha indicado que lleva días "intentando encontrar las palabras", antes de desvelar: "En el contexto de un chequeo médico rutinario, me detectaron un tumor cancerígeno, que me va a llevar a someterme a un tratamiento exigente".

A continuación, ha recordado que cientos de miles de españoles se someten cada año a tratamientos contra el cáncer y ha apuntado que va a hacer que su físico cambie, lo cual no es muy relevante, ha añadido, pero sí que su "presencia pública se vea alterada".

En ese sentido, ha matizado que no sabe si podrá continuar con sus ruedas de prensa de los lunes o si tendrá que atender a los periodistas en "lunes alternos". "Veremos en función de cómo va el tratamiento mi disponibilidad para seguir", ha indicado, antes de señalar que todo su esfuerzo va a estar encaminado a curarse.

Ha dicho también que "las perspectivas médicas son razonables", porque en un chequeo médico "rutinario" hallaron el tumor "en una fase muy primigenia", por lo que "la expectativa médica es de curación". Por ello, ha indicado: "Ha sido una inmensa suerte dentro de la inmensa jodienda".

"Entenderéis que esto ha alterado absolutamente mi vida en lo personal y en lo profesional vamos a intentar que lo altere lo menos posible, aunque intuyo que será difícil", ha explicado Sémper.

Asimismo, ha apuntado que siempre ha sentido "cierto pudor", quizá por "ser vasco", para hablar "de estas cosas en público", aunque ahora entiende que es "uno de los peajes de la política", y que además es mejor contarlo así, "antes de que se cuenten de otra manera y se cuenten mal".

Ha tenido unas palabras de agradecimiento también para el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, y el resto de dirigentes de la formación, porque estos días le han mostrado su "talla humana".

Ha resumido finalmente que su intención ha sido avanzar a los periodistas que si le ven menos o le ven "con algún cambio" sepan el motivo: "Espero que dentro de no demasiado tiempo podamos celebrar una recuperación y podamos celebrar mi curación, entre otras cosas porque la alternativa no me gusta nada", ha concluido, antes de bromear que las preguntas en las rueda de prensa "nunca serán tan complicadas como el reto" que afronta.