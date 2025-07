Abascal designa a Gabriel Le Senne nuevo líder en Baleares

Sin ofrecer más explicaciones que la de tratarse de "una decisión estratégica", el líder de Vox, Santiago Abascal, ha destituido a Patricia de las Heras y ha designado como nuevo líder del partido en Baleares al presidente del Parlamento autonómico, Gabriel Le Senne, procesado por un presunto delito de odio, supuestamente cometido durante un debate sobre la derogación de la Ley de Memoria Democrática.

De las Heras, que desde 2023 ostentaba el liderazgo de Vox en Baleares, continuará como diputada en el Parlamento autonómico. Fuentes próximas al grupo parlamentario confían en que este relevo no provoque una nueva fuga de diputados al grupo de no adscritos, como ocurrió anteriormente con Agustín Buades y, más recientemente, con Idoia Ribas. No obstante, desde la formación desestiman esa posibilidad, al considerar que De las Heras no ha mostrado signos de disidencia interna, de hecho, siempre se ha situado entre las más fieles a Bambú, a diferencia de los diputados que acabaron rompiendo con el grupo denunciando falta de "democracia interna".

En un comunicado breve y con poca información, la dirección nacional del partido se ha limitado a agradecer a De las Heras el "trabajo desarrollado" durante estos tres años en los que recibió el encargo de pacificar el partido tras ser designada presidenta de Vox en Baleares, una formación entonces fracturada por el enfrentamiento entre Jorge Campos y Fulgencio Coll. Fue ella quien, mediante un informe remitido a la dirección nacional, solicitó el apartamiento de Campos de cualquier responsabilidad orgánica, acusándolo de un supuesto desvío de fondos. Unos hechos que el actual diputado nacional negó tajantemente.

Actualmente de baja por maternidad, De las Heras habría sido informada de su relevo desde Bambú. Por el momento, no ha reaccionado públicamente a su sustitución y, de hecho, aún mantiene en sus perfiles en redes sociales la condición de presidenta de Vox Baleares. De las Heras y Le Senne fueron los dos dirigentes de Vox respaldados por la dirección nacional, que se vio obligada a intervenir en enero de 2024, cuando los cinco díscolos anunciaron la expulsión de los afines al liderazgo de Santiago Abascal. Ahora, Le Senne, que cuenta con el respaldo total de la dirección del partido, asumirá el liderazgo de quienes en su momento intentaron expulsarle.

Desde el grupo parlamentario de Vox en Baleares confían en que, tras los desencuentros y las crisis internas de los últimos meses, esta nueva etapa permita recuperar la estabilidad y cohesión del grupo.