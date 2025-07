El activismo separatista entra en barrena: ahora dimiten 20 cargos del "Consell de la República"

El "Consell de la República" fundado por Carles Puigdemont a modo de Generalidad en el exilio, "garante" del resultado del 1-O y de la declaración de independencia del 27 de octubre en el Parlament ha explotado. Una veintena de cargos de la organización han dimitido en medio de duras acusaciones contra el actual presidente, el abogado Jordi Domingo.

Los dimisionarios aseguran que la "esencia" del Consell "ha sido secuestrada", que la democracia en el seno de la entidad está "gravemente herida" y que esta "ya no es una institución fuerte y valiente". También se dicen "cansados de denunciar todo tipo de irregularidades y malas prácticas" y añaden que cuando les han contestado ha sido con "prepotencia, autoritarismo, opacidad y con formas inadecuadas". Un drama separatista.

La conclusión es que lo dejan, se van, dimiten para "no colaborar en esta deriva", "para no ser cómplices". Y añaden que no actúan movidos por la mala fe o un "mal perder", toda vez que medios independentistas como el digital ‘El Món’ vinculan a estos críticos con Toni Comín. Las dimisiones de los 22 cargos del Consell precipitan además la disolución de seis consejos locales. Se trata de los correspondientes a los distritos de Barcelona de Les Corts y Gracia, las localidades de Avinyonet del Penedés y Sant Climent de Llobregat y las comarcas del Bages y el Segriá.

El descosido es prácticamente terminal después de los episodios que llevaron a la dimisión de Toni Comín y del propio Carles Puigdemont, que dejó la presidencia y abrió paso a un proceso electoral en el que se impuso Domingo frente a Comín y a Toni Castellà, otro de los hombres de Puigdemont que en la actualidad es vicepresidente y portavoz de Junts.

Domingo prometió poner orden en el Consell tras las auditorías que denunciaron que Comín, en calidad de vicepresidente de la entidad, había dispuesto de dinero de la organización para gastos privados como vacaciones y alquileres de coches y de un apartamento. Pero cinco meses después de haber resultado ganador de las elecciones, el abogado se maneja con modos autoritarios, según sus críticos, y ni siquiera ha presentado el plan de actuación al que se comprometió.

Crisis en todos los frentes

El independentismo atraviesa uno de los peores momentos desde el golpe de Estado de 2017. La Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha perdido por completo su capacidad de convocatoria. A las protestas contra la presencia de la Familia Real en Cataluña ya no va ni el presidente de la organización, Lluís Llach. Hace una semana se anunciaba la dimisión en bloque de veinte cargos, que daban un portazo acusando a Llach de estar supeditado a los partidos.

Algo parecido sucede en el Consell de la República. Toni Comín no ha podido tomar posesión de su escaño en el Parlamento Europeo porque no ha acatado la Constitución en el Congreso de los

Diputados y la entidad es su único asidero político. Se trata de una cuestión de supervivencia de mínimos para quien fuera consejero de Sanidad del gobierno golpista y transitara de ERC a Junts tras acompañar a Carles Puigdemont en su fuga. La especial relación de Comín con Puigdemont viene de los preparativos del golpe, cuando el entonces consejero de ERC se convirtió en uno de los confidentes del "president".

La pérdida de la Generalidad ha debilitado al independentismo, que ya no dispone de más palancas administrativas que los ayuntamientos que ha logrado retener. El más importante de ellos, Gerona, está en manos de una CUP, formación en la que también hay mar de fondo con la dimisión este mismo miércoles de su líder parlamentaria, Laia Estrada.