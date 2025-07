Pardo de Vera abre la puerta a enchufes masivos en puestos públicos: "Era habitual hacer llegar curriculum a Ineco"

La expresidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, ha hecho saltar las alarmas. Su declaración en sede judicial no sólo ha dado datos sobre el enchufe de Jéssica, prostituía de José Luis Ábalos, en un puesto público sino que ha deslizado un dato descontado por algunos, pero negado por otros: que los enchufes pueden hacerse convertido en una práctica generalizada. Porque "Isabel Pardo de Vera respondió a las preguntas del juez, Ministerio Fiscal y su defensa. Admitió que cuando se le planteó que había que contratar a Jéssica "por parte de ADIF" se le pidió que derivara "su CV a INECO por si hubiese alguna vacante en la que encajase su perfil".

Pero cuando se le preguntó por la mecánica de esas peticiones llegó la respuesta clave que abre la puerta a enchufes masivos en la Administración. La Fiscalía le preguntó "cómo se planteaba" algo que, evidentemente, escapa al proceso legal de contratación con neutralidad y transparencia. Y Pardo de Vera aseguró lo siguiente: "No lo recuerdo por mi actividad frenética en ADIF".

Admitió que en la causa hay una evidencia rotunda como un mensaje de Koldo pidiendo el cargo y que "puede ser que hubiese una conversación previa". Y que no era un situación en absoluto extraña: "Se me han planteado otro tipo de perfiles, como perfiles para el Comité de Dirección" y que "era habitual hacer llegar CV a INECO".

Pardo de Vera, además, dejó claro que no eran situaciones tensas ni extraordinarias. El fiscal le preguntó si recordaba si se trató de una "petición vehemente". A lo que Pardo de Vera fue rotunda: "No". Que si le "dieron alguna explicación". Respuesta: "Ninguna". Que "qué hizo cuando recibió esta solicitud". Respuesta: "No recuerdo, pero según la forma de actuar fue a través de la Presidenta de INECO y le pasó la solicitud del Ministro del CV". Nada extraño ni vehemente.

Los contratados en situación irregular

Hay que recordar que Libertad Digital publicó una de las pruebas más contundentes sobre la generalización de los encofres. Un mail que disparó la atención de los investigadores del caso Koldo-PSOE. Porque mientras se debatía ya sobre el enchufe por duplicado de Jéssica, la prostituta a la que José Luis Ábalos enchufó en dos empresas públicas, ese correo entre cargos de Adif –unas de las empresas públicas que favoreció el citado enchufe– desveló que el número de personas contratadas en situación irregular puede ser inmenso.

"Según la información que nos habéis pasado, en 2025 el número de efectivos sin cobertura presupuestaria sería de 785. Es un tema serio al que en este momento no sé qué tratamiento se le puede dar". Esa es la frase y así se lo remitió uno de los empleados encargados de estos asuntos en Adif a Michaux Miranda, el director de Gestión de Personas de Adif, sociedad pública dependiente de José Luis Ábalos en el momento del inicio del enchufe de Jésica.

El mail en cuestión –al que tuvo acceso Libertad Digital– fue remitido a Michaux Miranda el 5 de diciembre de 2023: "Hola Michaux, te mando las cuatro slides sobre temas de personal que hemos incorporado en la presentación de los PGE 2024. Si los datos de incorporaciones para 2024 y 2025 de la primera slide no son correctos necesitamos con urgencia que los corrijáis, ya que según la información que nos habéis pasado en 2025 el número de efectivos sin cobertura presupuestaria sería de 785. Es un tema serio que en este momento no sé qué tratamiento se le puede dar", señala el correo. Efectivamente, se trataba de un asunto muy serio.

