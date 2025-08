Irene Montero afirma que la comida que el Gobierno lanzó en Gaza estaba en "mal estado"

La eurodiputada de Podemos Irene Montero ha criticado este lunes al Gobierno presidido por Pedro Sánchez por, según ella, lanzar por vía aérea raciones de comida "en mal estado" en la Franja de Gaza como medida de ayuda humanitaria destinada a la población civil víctima del conflicto entre el grupo terrorista Hamás y el Estado de Israel. Algo que, para Montero, ha sido una forma del Ejecutivo de "aparentar" buenas intenciones pero sin que estas tengan un impacto real.

"Lanzar comida (en mal estado) con aviones o dar declaraciones grandilocuentes son formas de aparentar que no resuelven nada", ha espetado la líder de los morados en un mensaje difundido en su cuenta de la red social X antes de instar al Gobierno a que cese con su "complicidad e hipocresía" ante el supuesto "genocidio" que Israel estaría llevando en Gaza.

Si España quiere actuar contra el genocidio, puede: embargo de armas y ruptura de relaciones comerciales Lanzar comida (en mal estado) con aviones o dar declaraciones grandilocuentes son formas de aparentar que no resuelven nada Basta de complicidad e hipocresía. Actúen ya https://t.co/vM7gz6vVZA — Irene Montero (@IreneMontero) August 4, 2025

"Actúen ya", ha exigido Montero pidiendo al Ejecutivo que ha insistido en las medidas radicales, cuando no directamente antisemitas, que su partido viene exigiendo desde el inicio de la guerra que desató el gigantesco atentado terrorista del 7 de octubre.

Entre ellas ha citado una vez más el "embargo de armas y la ruptura de relaciones comerciales", ha dicho la eurodiputada que enlazaba con un artículo de eldiario.es en el que se pedían medidas contundentes contra Israel responsabilizando a Israel del hambre en la Franja. Eso sí, en el artículo del periódico que dirige Ignacio Escolar ni si quiera se nombra a Hamás.

El comentario de la eurodiputada puede venir dado por la difusión de algunos vídeos de gazatíes difundidos en redes sociales en los que se muestran algunos de los ejemplos de las partidas de ayuda humanitaria repartidas por las autoridades españolas el pasado viernes y en los que los receptores de las raciones de comida se quejan de que estas se encuentran en mal estado. El lanzamiento de la ayuda se refería a 12 toneladas de alimentos que correspondían a 5.500 raciones, que pretendían alimentar a alrededor de 11.000 personas, un porcentaje ínfimo de los 2,1 millones de habitantes de la Franja de Gaza.

El Ministerio de Exteriores, por su parte, ha desmentido "tajantemente" que haya ocurrido algo así y en un comunicado afirma que se trata de "acusaciones falsas" y que "en ningún caso se haya enviado contenido en mal estado".

"Todos los paquetes enviados tienen la fecha de caducidad en regla, están cerrados herméticamente y cuentan con todos los certificados", explica el texto.

Hambre en Gaza

Otras informaciones periodísticas apunta a que lo ocurrido ha sido otra cosa bastante diferente: según The Objetive las raciones enviadas por España estaban siendo vendidas en Gaza por 90 euros.

Esto apunta a la realidad que el Gobierno, Podemos y la prensa están tratando de negar sobre lo que está ocurriendo en Gaza: el problema no es tanto que no haya ayuda humanitaria en el interior del enclave como que ésta es monopolizada por Hamás y no está llegando a los gazatíes que realmente la necesitan, si no es a través de un mercado negro del que se beneficia la organización terrorista.