Francia suspende el programa de refugiados de Gaza por una estudiante que elogiaba a Hitler y pedía matar judíos

Francia ha suspendido temporalmente todas las evacuaciones humanitarias desde Gaza tras descubrirse que Nour Atallah, una estudiante palestina de 25 años, publicó contenido antisemita en redes sociales antes de ser admitida en una universidad francesa. La joven había sido aceptada en Sciences Po Lille –una de las Grandes Escuelas francesas– con una beca como parte de un programa gestionado por el Consulado General de Francia en Jerusalén.

Entre sus publicaciones, compartió una imagen de Adolf Hitler con la frase: "Hitler: mata a los judíos de todas partes. No quiero un linaje judío en esta tierra; debes matarlos antes de que te maten". También, el 7 de octubre de 2023, día del ataque de Hamás contra Israel, publicó: "Gracias a Dios". El 9 de octubre compartió un mensaje en el que pedía que los rehenes israelíes fueran ejecutados en cámara "en alta calidad, acorde con la alegría de lo ocurrido", y que dichas grabaciones fueran enviadas a los medios del "perverso Occidente".

El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, ha anunciado la suspensión de todas las evacuaciones desde Gaza y una revisión completa de todas las personas ya admitidas bajo este programa. Ha declarado que no se emitirán nuevas visas hasta que finalicen las investigaciones y afirmó: "No tiene cabida en Francia. Debe abandonar el territorio nacional". El ministro del Interior, Bruno Retailleau, solicitó que se tomen acciones legales y recalcó que "los propagandistas de Hamás no tienen cabida en nuestro país".

Investigación judicial

Tras conocerse las publicaciones, Sciences Po Lille revocó la admisión de Atallah, al considerar que sus comentarios eran contrarios a los valores de la institución y constituían apología del odio. Las autoridades francesas han abierto una investigación judicial por "apología del terrorismo y crímenes de lesa humanidad".

Según el gobierno, los controles de seguridad realizados por los servicios franceses y las autoridades israelíes no lograron detectar las publicaciones de Atallah antes de su llegada. Se cree que es sobrina de Ayoub Atallah, exguardaespaldas del fundador de Hamás, Ahmed Yassin, ambos muertos en un ataque israelí en 2004.

Jean-Noël Barrot confirmó días después que Atallah había abandonado el país rumbo a Catar, y agradeció a los equipos diplomáticos que colaboraron en su salida. Desde octubre de 2023, Francia había evacuado a más de 500 personas desde Gaza, incluyendo niños, periodistas y artistas. Mientras tanto, el Reino Unido ha anunciado un programa para acoger a niños palestinos heridos junto con sus tutores, para recibir tratamiento médico en territorio británico.