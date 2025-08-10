Silencio estival del Gobierno en la antesala de un curso político convulso

El Gobierno de Pedro Sánchez se ha sumido en el silencio. A diferencia de veranos anteriores, este agosto se caracteriza por la casi total desaparición de la agenda pública de los ministros y por una Moncloa en perfil bajo, justo cuando la acumulación de escándalos y causas judiciales anticipa un arranque de curso político convulso.

Pedro Sánchez ha convertido Lanzarote en su refugio estival recurriendo únicamente a las redes sociales como canal de comunicación con la ciudadanía donde ha mantenido una actividad mínima. En su cuenta de X, respondió brevemente a la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, en relación con los últimos datos del paro, y publicó un mensaje de apoyo a la familia del excomisionado para la DANA, tras intentar suicidarse apenas una semana después de que se conociera que había falsificado un título universitario para acceder a una plaza de funcionario.

Todo mi cariño y apoyo a José María Ángel y a su familia en estos difíciles momentos. https://t.co/86WhdGnFu4 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 8, 2025

Más allá de esas breves apariciones en redes, Pedro Sánchez ha evitado por completo cualquier mención al primer aniversario de la segunda fuga de Carles Puigdemont en la que el expresidente catalán pudo entrar y salir del país sin ningún tipo de consecuencia a pesar de estar condenado por la justicia.

El golpe más duro para el Gobierno de Sánchez en este curso político ha sido la entrada en prisión provisional de Santos Cerdán, número tres del PSOE y hasta hace poco artífice de las negociaciones con el independentismo. Una caída en un partido que presume de "regeneración democrática".

Lejos de afrontar la crisis, el Ejecutivo parece aprovechar esta tregua estival para dejar que el escándalo se diluya en el ruido del verano. Pero el calendario juega en contra porque se esperan nuevos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que amenazan con salpicar aún más al entorno más cercano a Moncloa.