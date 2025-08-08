El excomisionado para la reconstrucción de la dana, José María Ángel Batalla, ha sido ingresado este viernes tras un intento de suicidio en su casa de La Eliana.

Al parecer ha sido hallado inconsciente por un familiar, que ha llamado a los servicios de emergencia. Los bomberos no tardaron en desplazarse a la vivienda familiar para asistir al político.

Fuentes conocedoras han confirmado a Europa Press que el también exalcalde de La Eliana (Valencia) y ex secretario autonómico de Emergencias de la Generalitat se encuentra en el hospital acompañado de su familia y allegados.

El Gobierno valenciano ha manifestado "su deseo por la pronta recuperación" de José María Ángel, que fue secretario autonómico de Emergencias con el anterior ejecutivo, y ha transmitido "su más sincero agradecimiento a los servicios sanitarios y de bomberos por su rápida actuación" para trasladar al hospital al excomisionado de la dana.

El exalcalde de la localidad valenciana dimitió hace una semana del cargo después de que la Agencia Valenciana Antifraude abriera una investigación tras el escándalo provocado por la publicación por el diario El Mundo que falsificó un título universitario para conseguir su plaza de funcionario.

José María Ángel remitió una carta al ministro de Política Territorial en la que exponía que "una vez aclarado y documentado mi acceso hace ya 43 años, de forma legal y reglamentaria, a mi puesto como funcionario de la Diputación de Valencia, así como mi posterior reclasificación, he tomado la decisión personal e irrevocable de presentar mi renuncia".

"Se está poniendo en entredicho toda mi credibilidad y honorabilidad. Y sinceramente, no aguanto", manifiestó Ángel Batalla en un escrito con el que respondió a la petición de información formulada por el Gobierno en el que dio a conocer su decisión.