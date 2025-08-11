Denuncian pancartas que reclaman la amnistía para presos de ETA en un colegio público de San Sebastián

El Partido Popular de San Sebastián ha denunciado la aparición de pancartas en un colegio público de la capital guipuzcoana que piden "la impunidad para asesinos presos". En concreto, en los carteles que cuelgan de Orixe ikastola puede leerse 'Presoak kalera, amnistia osoa' y se hace un llamamiento a la manifestación convocada el 14 de septiembre en la ciudad.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento donostiarra, Borja Corominas, a través de las redes sociales, ha afirmado que "de todos los carteles que estos días decoran la ciudad, este posiblemente sea el que más nos entristece". Así, ha denunciado que estas pancartas piden "la impunidad para asesinos presos desde un colegio público" y ha subrayado que "es muy difícil para las nuevas generaciones crecer libres recibiendo este tipo de mensajes desde lo público".

Por su parte, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, también desde sus redes sociales, ha resaltado que "por mucho que a Sare le moleste", seguirán denunciando "todos los mensajes de petición de impunidad para los presos de ETA en el espacio público". A su juicio, "una sociedad democrática, con verdadera consciencia de lo que significa el terrorismo y sus víctimas, no puede asimilar como normal este tipo de mensajes en las calles de todos, y menos aún en un colegio público".

De este modo, Covite ha pedido al alcalde de San Sebastián, Eneko Goia (PNV), que "intensifique el esfuerzo por quitar este tipo de carteles" en el contexto festivo de Semana Grande."Toda la ciudadanía tiene derecho a disfrutar de las fiestas veraniegas y no es justo que unos pocos se las apropien para difundir su propaganda de legitimación del terrorismo", ha resaltado la asociación.