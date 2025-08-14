Las reformas de Sánchez y Díaz dejan más paro juvenil: uno de cada tres con estudios sin empleo y alquiler inasumible

El informe Jóvenes sin filtros, publicado por la Unión Sindical Obrera (USO) en el Día Internacional de la Juventud, confirma el drama de la generación más preparada de España: uno de cada cinco jóvenes que quiere trabajar está en paro, el 92 % de su sueldo medio se destina al alquiler y la emancipación llega de media después de los 30 años. Pese a ello, la respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz ha sido un encadenamiento de reformas laborales, procesales y normativas que no han resuelto los problemas y han añadido nuevas barreras a la contratación y al crecimiento.

Más paro y menos flexibilidad

El paro juvenil se sitúa en el 19,9 %, casi el doble que la media nacional. Entre quienes tienen estudios superiores, el desempleo ha crecido en el último año más de dos puntos, hasta el 31,3 %. El 40,4 % de los menores de 24 años con empleo tienen contratos temporales —frente al 14,4 % de media en la UE— y el 26,9 % trabaja a tiempo parcial.

El propio análisis jurídico de USO sobre el RDL 32/2021 admite que la reforma laboral, vendida como "histórica", no ha eliminado la temporalidad y ha impulsado figuras como el contrato fijo-discontinuo para maquillar las cifras. La restricción de los contratos temporales y la complejidad de la normativa reducen la flexibilidad y desincentivan la contratación de jóvenes sin experiencia.

Nuevas normas, más inseguridad jurídica

A esta rigidez se suma la reforma procesal laboral del RDL 6/2023, que introduce más trámites, mayor carga probatoria para las empresas y un incremento potencial de la litigiosidad.

Además, el RDL 5/2023 incorpora nuevos permisos —como los de fuerza mayor, cuidado de familiares o convivientes— cuya redacción ambigua y falta de desarrollo reglamentario generan inseguridad jurídica y riesgo de conflictos en las empresas. El propio informe de interpretación de USO reconoce que muchas de estas figuras se han implementado sin dotarlas de mecanismos claros de aplicación, lo que multiplica la incertidumbre y encarece la contratación.

Vivienda: un mercado estrangulado

El 56,6 % de los hogares jóvenes vive de alquiler, y el precio medio supone el 92 % del salario mensual. La edad media de emancipación es de 30,4 años, frente a los 26,4 de media europea. Las medidas estrella del Ejecutivo —topes de alquiler, regulación de precios y ampliación del parque público— han reducido la oferta disponible y elevado la presión sobre el mercado libre, haciendo aún más difícil encontrar vivienda asequible.

Brecha de género y precariedad estructural

Las mujeres jóvenes soportan una temporalidad del 46 % (frente al 38,1 % de los hombres) y una brecha salarial del 13,2 %. En 2024, el paro femenino joven creció un 13,75 %, mientras que el masculino bajó un 1,85 %. Un marco legal que limita la flexibilidad y aumenta el riesgo para las empresas a la hora de contratar agrava esta desigualdad.

Un modelo que se repite: más regulación, peores resultados

Los propios datos de USO desmontan el relato oficial: tras años de reformas y leyes, España sigue liderando el paro juvenil en la UE, la vivienda es menos accesible y la emancipación se retrasa.