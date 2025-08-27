El Gobierno avala la propuesta del PSOE para que no haya Pleno en el Congreso el próximo 11 de septiembre, coincidiendo con la Diada de Cataluña. "No afecta a nada a la actividad parlamentaria porque todo el orden del día que se iba a llevar en tres días, se haría en dos días", ha defendido el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños que ve con buenos ojos que "se trabaje más dos días de la semana".

Ésta sería la primera vez que una fiesta autonómica, la Diada, hace suspender una sesión parlamentaria nacional. La cuestión es qué votación teme el Gobierno perder por la ausencia de los diputados de ERC y Junts. De momento, fuentes parlamentarias aseguran que "hasta el martes no sabremos los puntos del Pleno" y que esto se verá en la Junta de Portavoces.

Casi al mismo tiempo que se apruebe el calendario de la primera semana parlamentaria —la del 9 de septiembre, tras el parón estival—, el portavoz socialista, Patxi López, defenderá que no se celebre pleno el día 11.

Con la mayoría de PSOE y Sumar, lo previsible es que la suspensión salga adelante. Bolaños considera "razonable" esta propuesta y se escuda en que el PP pidió en abril suspender un pleno porque se celebraba el congreso de los populares europeos en Valencia. "Es bastante habitual cuando algún grupo parlamentario con un motivo justificado lo plantea, que la Junta de Portavoces facilite la labor a los parlamentarios", ha reiterado Bolaños.