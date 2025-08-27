Vox rentabiliza la guerra PP-PSOE por los incendios, la inmigración o la dana

La disputa política entre PP y PSOE en plena emergencia ciudadana parece estar pasando factura a ambos partidos. La lucha entre las distintas administraciones para eludir responsabilidades y culpar al contrario genera tal desazón que los electores acaban echándose en manos de partidos críticos con el sistema en general, y el bipartidismo en particular. Vox apenas asiste a la refriega como mero espectador y esto le sirve para recabar apoyos.

Las encuestas previas a las vacaciones del mes de agosto ya recogían, en plena polémica por la inmigración tras el choque en Jumilla o los enfrentamientos en Torre Pacheco, un crecimiento del partido de Santiago Abascal hasta situarse en el 15-16% de los votos y más de 40 escaños. Su salida de los gobiernos del PP, en plena batalla con Alvise, bajo la excusa de un reparto de menas que ahora es también motivo de disputa política, les está permitiendo recuperarse de la sangría sufrida tras varias crisis internas. Desde entonces, han rentabilizado sus ataques a Alberto Núñez Feijóo. La renuncia a gestionar les blinda frente al desgaste que implica tener que gobernar y les permite presentarse como alternativa al sistema que consideran corrupto.

Los incendios han terminado por abonar la idea que germinó durante la Dana: el Estado y sus administraciones, que tan caro cuesta, fallan cuando más se les necesita y los políticos no están a la altura. Esto afecta a los dos grandes partidos que se han encargado de gobernar los últimos 40 años. Por contra, Vox se estaría viendo beneficiado, ya que puede presentarse como alternativa al caos y reivindicar su discurso contrario a las políticas verdes, a la inmigración y al Estado de las autonomías.

El paralelismo con el Podemos de Pablo Iglesias

El último panel de Electomanía, del 24 de agosto, arrojaba una mejora considerable para Vox, al que situaba en los 60 escaños y el 17% de voto, en detrimento del PP, que perdería la baza de poder gobernar con sólo la abstención del partido de Abascal. Es decir, hacerlo en solitario o con apoyos puntuales de otros grupos, lo que incluso llevó a Feijóo a prometer en el Congreso nacional del PP de julio que no gobernaría con Vox.

Como ya ocurriera con la irrupción de Podemos en pleno desgaste del bipartidismo por la corrupción, la falta de colaboración entre administraciones de distinto signo político para afrontar las últimas catástrofes está permitiendo a Vox ganar peso, especialmente entre el electorado más joven, que también colocó en su día a los de Pablo Iglesias por encima del PSOE.

Tanto han visto la jugada en la formación de Abascal que esta semana han presentado una denuncia contra el presidente del PP en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, por "homicidio imprudente y contra los derechos de los trabajadores". Una línea que no habían cruzado hasta ahora ya que los ataques han sido siempre dialécticos. De hecho, durante la Dana, sostuvieron a Carlos Mazón y le aprobaron los presupuestos para que pudiera seguir gobernando.

La campaña electoral en Castilla y León se prevé muy difícil entre estos dos partidos ya que Mañueco parecía estar engullendo a Vox cuando gobernaban conjuntamente, a lo que se suma la crisis que sufrió la formación de Abascal en esta región con la salida de su líder, Juan García-Gallardo, exvicepresidente del gobierno. Se trata de una comunidad especialmente sensible a todo lo que tiene que ver con el campo, de ahí que ambos partidos se jueguen por ser habitual caladero de votos de la derecha.

Estos comicios serán los primeros que se celebren desde las elecciones europeas, cuando Vox sufrió una importante decepción ante la irrupción de Se Acabó la Fiesta con tres eurodiputados. Medirán no sólo cómo se ha acogido en el electorado su salida de los gobiernos, sino su batalla permanente con el PP, y permitirán testar la situación de cara a unas generales.