Moncloa redirige el choque contra Feijóo y rebaja las críticas autonómicas por los incendios ante la fatiga ciudadana

El Gobierno sube la presión contra el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que culpa del choque políticos entre PP y PSOE tras los incendios. El nuevo argumentario de Moncloa es asegurar que "el día 15 todo se torció", en palabras de Pilar Alegría, y como repitió la ministra de Defensa, Margarita Robles, en su comparecencia en el Senado en la que culpó a Feijóo de hacer "declaraciones que no son procedentes cuando hay vidas en juego". De nuevo, ponía fecha: el día 15 de agosto cuando el líder de la oposición visitó las zonas afectadas. "Como si hasta ese momento los equipos técnicos no estuvieran poniendo los medios necesarios", terciaba la ministra.

Aunque con un breve repaso a la hemeroteca se ve que el tono se había elevado cuatro días antes, el 11, cuando el ministro de Transportes, Óscar Puente, replicaba a Feijóo tras asegurar que había contactado con el presidente de la Junta de Castilla la Mancha, Alfonso Fernández Mañueco, "¿Te ha contado qué tal el tiempo en Cádiz? En CyL está calentita la cosa", aseguraba el ministro.

Fuentes gubernamentales restan importancia a este choque y lo enmarcan en un político de Castilla y León, ya que Puente es vallisoletano, exigiendo responsabilidades a su presidente. "¿Es crispación criticar al presidente de tu comunidad?", responden en Moncloa donde aseguran que más tarde Puente "ratificó" su crítica a que Mañueco estuviese de vacaciones en Cádiz.

¿Te ha contado qué tal el tiempo en Cádiz?. En CyL está calentita la cosa. https://t.co/ienzsSxDb0 — Oscar Puente (@oscar_puente_) August 11, 2025

También exculpan a la directora de Protección Civil, Virginia Barcones, de la escalada de tensión y aseguran que sus reproches comenzaron solo después de la tercera repregunta sobre la supuesta falta de anticipación de las comunidades gobernadas por el PP. En ese momento, Barcones criticó a Mañueco y Rueda a la par que aseguraba que no iba "a consentir que se reescriba la gestión de los incendios".

En el ambiente ciudadano flota un cierto hartazgo que culpa a Gobierno y oposición de no ponerse de acuerdo y de estar más preocupado en culparse mutuamente que en resolver los problemas. "No compartimos la equidistancia", insisten fuentes gubernamentales, que creen que quien realmente elevó el tono fue Elías Bendodo al acusar a Barcones de "pirómana".

"Tenemos los datos, las horas, pusimos todos los efectivos", reiteran desde Moncloa, donde prometen seguir dando la batalla convencidos de que "la verdad está de nuestro lado". De momento, pese a la llamada a un pacto de Estado por el cambio climático, la relación entre PP y PSOE sigue rota y en Moncloa aseguran que conocieron las propuestas antiincendios de Feijóo por la prensa.