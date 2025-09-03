La Guardia Civil de Ceuta revela que han muerto 24 inmigrantes en lo que va de año en el "espigón de la muerte"

El secretario provincial de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en Ceuta, Rachid Sbihi, ha revelado que este miércoles ha fallecido un inmigrante que intentaba cruzar a nado la frontera ceutí; lo que supone que, al menos, ya son 24 las personas que han fallecido en los meses que llevamos de año intentando cruzar "el espigón de la muerte", como los guardiaciviles en la frontera llaman al espigón del Tarajal.

Según ha explicado Sbihi en una entrevista ofrecida a La Noche de Cuesta de esRadio, esta cifra podría ser mucho mayor porque, en realidad, 24 son los cuerpos que han podido contabilizar desde la Guardia Civil; si bien la marea ha podido haber arrastrado a más y que no exista constancia de ellos. "Es un goteo de cadáveres", ha expresado sobre "los nadadores –como llaman a los inmigrantes que intentan cruzar a nado la frontera—" que se han dejado la vida intentando llegar a España.

En este sentido, ha razonado que las autoridades políticas que contribuyen al efecto llamada de la inmigración irregular, en realidad están animando a los inmigrantes a que pongan en riesgo su vida; ya que, si la Guardia Civil no llega a rescatarlos en su recorrido por el "espigón de la muerte", estos acaban falleciendo.

Además, esta situación se da mientras que los efectivos de la Guardia Civil "están completamente desbordados, trabajando con un estrés físico y emocional extremo" y sin los medios necesarios para repeler la oleada de inmigración irregular. "Arriesgamos la vida diariamente en condiciones extremas", ha expuesto antes de recordar que su asociación ha demandado más medios al Gobierno de Pedro Sánchez y que este ha respondido que no era necesario y que podían seguir trabajando en estas condiciones.

Asimismo, Sbihi ha demandado una "colaboración real y continua de las autoridades marroquíes", que, en ocasiones, no hacen todo lo posible para evitar que los inmigrantes se lancen al agua desde los arenales al otro lado de la frontera y acaben arriesgando su vida. "Hay que extremar la precaución" en territorio marroquí, ha sentenciado pidiendo al Ejecutivo que exija a Marruecos un control migratorio real.