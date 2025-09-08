Javier Milei estará en Madrid para participar en el Viva 25 de Vox

El presidente de Argentina, Javier Milei, estará el próximo fin de semana en Madrid para participar en el acto de Viva 25, centrado este año en Europa, y que contará con la presencia de líderes internacionales pertenecientes a Patriots, el grupo del Parlamento europeo en el que se integra Vox y que preside Santiago Abascal. Entre ellos, Marine Le Pen, líder de Agrupación Nacional en Francia.

La presencia de Milei tiene lugar en plena polémica por la corrupción que salpica a su hermana, Karina Milei, un año y medio después de llegar al gobierno, y cuando el peronismo ha ganado las elecciones en Buenos Aires, propinando un fuerte golpe al presidente argentino. Por contra, Vox se ha disparado en las encuestas en España hasta superar los 50 escaños.

Según ha defendido el portavoz del partido de Abascal, Juan Antonio Fúster, el acto "será un evento histórico para dar un nuevo impulso a Vox, que está en auge y es la única alternativa al bipartidismo caduco y a la banda criminal que nos gobierna". La cita se celebrará en Vistalegre y prolongará durante dos días bajo el lema "Por una Europa nueva y decente".

Viva25 reunirá también a comités provinciales de la formación política, asociaciones cívicas y miles de simpatizantes "para dar la batalla cultural y política por reconquistarlo todo", ha dicho Fúster, para quien "ningún otro partido es capaz ni siquiera de igualar un evento de esta magnitud".

Fúster ha anunciado, además, que Vox presentará una "macroquerella" contra todos los "culpables de los incendios". El partido ya presentó una denuncia contra el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, por "homicidio imprudente" tras la muerte de un bombero en la extinción de las llamas.