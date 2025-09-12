La cloaca del PSOE mantiene coordinación con Koldo: Leire Díez exigía la presencia de su abogado con los confidentes

Cuanta más información aflora de la cloaca del PSOE, más se confirma su plena implicación en las estructuras oficiales con las que ha contado Pedro Sánchez. Hasta ahora ya se ha visto que la cloaca era capaz de ofrecer tratos preferentes de la Fiscalía, Abogacía del Estado, Dirección de la Guardia Civil o Policía Nacional. Y ahora se confirma que mantuvo una coordinación con en entorno de Koldo García Izaguirre, el hombre para todo de Santos Cerdán y José Luis Ábalos.

Los documentos a los que ha tenido acceso Libertad Digital en los que se relata el día a día de las reuniones de la cloaca del PSOE recogen el siguiente fragmento en referencia a Leire Díez, mano derecha de Santos Cerdán en la cloaca: "Me pide de nuevo que cambie de abogado para ella así poder llevar la estrategia de Ábalos, Koldo y la mía". El texto añade: "Leire me pide que le relate qué tipo de cosas hacía Aldama para la GC a lo que le respondo que la relación profesional que Aldama y Koldo han mantenido con la GC ha sido muy profesional, nada reprochable y sobre todo de agradecimiento".

Otro párrafo destaca: "Este encuentro del 26 de marzo, a petición de Leire, se iba a realizar en el despacho del abogado de Koldo pero marqué como líneas rojas que el lugar de lo cita lo elegía yo personalmente y ella tendría conocimiento minutos previos a la misma. Leire pretendía que en esa reunión estuviera presente el abogado de Koldo, Leire y yo. Al mantenerse el encuentro en un punto distinto al despacho del abogado, éste según Leire, decidió que Leire fuera la interlocutora entre el despacho y mi persona". Traducido: que la coordinación con el entorno –y es de presuponer que hasta los intereses de Koldo– era notoria.

Unidad de acoso y derribo

Los documentos que detallan el trabajo de la cloaca de Leire Díez y Santos Cerdán, a los que ha tenido acceso Libertad Digital, reflejan otra grave y muy peligrosa vinculación de esta unidad de acoso y derribo contra jueces, fiscales, UCO y hasta periodistas que investigan los casos de corrupción que rodean a Pedro Sánchez. Una vinculación directamente con "Fiscalía, CNP [Policía] o la directora de la Guardia Civil", como se señaló expresamente en la reunión mantenida el 10 de marzo de este mismo año.

La Fiscalía depende del procesado Álvaro García Ortiz, la Policía de Fernando Grande-Marlaska y la directora de la Guardia Civil de la estructura del propio Gobierno de Pedro Sánchez que la nombra.

Ya se sabía que Leire Díez y otros miembros de la cloaca del PSOE habían ofrecido favores en nombre de la Fiscalía. Pero los documentos a los que ha tenido acceso este diario no sólo avalan ese hecho sino que multiplican la gravedad. Y es que los miembros de la cloaca ofrecieron encuentros directos con "Fiscalía, CNP [Policía] o la directora de la Guardia Civil" y mantenían contacto con el equipo jurídico de Koldo, según la versión de esos documentos. Los papeles no confirman la posterior materialización de esos ofrecimientos, pero sí apuntan a una utilización de cauces presuntamente ilegales al más alto nivel. Un nivel difícil de comprender sin el conocimiento y la implicación política del Gobierno.

