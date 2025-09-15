Cayetana recrimina a Sánchez su hipocresía: "Nos exige llamar genocida a Israel pero se niega llamar dictador a Maduro"

La vicesecretaria y diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, ha destapado la "hipocresía" que, según ella, ejerce el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respecto al conflicto entre Hamás e Israel y la situación en Gaza. "Este gobierno no practica la política exterior, la utiliza obscenamente", ha explicado este lunes la dirigente popular en la Comisión Mixta para la Unión Europea comparando la actuación del Ejecutivo del líder socialista respecto a Palestina y a Venezuela, ya que Sánchez se ha negado en numerosas ocasiones a llamar dictadura al régimen de Nicolás Maduro.

Para Álvarez de Toledo, el hecho de que Sánchez "reventase" este domingo La Vuelta Ciclista a España animando a los manifestantes a boicotear la competición es un claro ejemplo de que el secretario general del PSOE utiliza a su favor la política de Asuntos Exteriores. "No lo hizo por un compromiso ideológico o sentimental con la causa Palestina y tampoco por el bien de España", ha dicho recordando que hubo "violencia en las calles, policías heridos y niños aterrados; una ruina".

«Sánchez utiliza a los niños palestinos como escudos electorales. No le importan los derechos humanos. Solo su poder.» Hoy, en Comisión Mixta UE. pic.twitter.com/jFNU5XQizc — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) September 15, 2025

Según ha argumentado, Sánchez sólo buscaba su interés personal intentando desviar la atención "del cóctel de corrupción, prostitución, claudicación y parálisis que define a su Gobierno". Así, ha acusado al jefe del Ejecutivo de utilizar "a los niños palestinos como escudos electorales"; ya que a este, a juicio de la dirigente popular, no le importan los derechos humanos. "Solo le importa su poder y la prueba definitiva es Venezuela", ha subrayado señalando la hipocresía del presidente del Gobierno.

Incapaz de llamar dictador a Maduro

"Nos exige a gritos que llamemos genocidio a la matanza de Gaza, sin embargo él se niega a llamar dictadura a un régimen que lleva décadas secuestrando torturando y matando a ciudadanos inocentes", le ha recriminado a Sánchez antes de recordarle que la narcodictadura ha provocado el éxodo de 8 millones de personas y ha sumido al 75% de la población en la pobreza institucionalizando "el terror como forma de Gobierno".

En este sentido, ha recalcado que el Ejecutivo de Maduro "es una organización criminal, la fachada del cartel de los soles", como, según ha dicho, ha reconocido la Unión Europea a través de una petición de votación que realizó el PP en la Eurocámara. Sobre esta, también ha recriminado a Vox que mienta de forma "pueril"; ya que, según ha deslizado, el PP se adelantó a Vox para que los grupos parlamentarios europeos votaran incluir al cartel dirigido por Maduro dentro del listado de organizaciones terroristas.

Rifirrafe con Vox

En concreto, Vox presentó una Proposición No de Ley (PNL) en la Comisión Mixta para la Unión Europea con el objetivo de que los socialistas quedasen señalados al votar en contra de llevar al Parlamento Europeo que la Comisión Europea tilde a la organización de terrorista. Sin embargo, los populares se habrían "adelantado" proponiendo directamente la votación en la Eurocámara por medio de su partido a nivel europeo.

Finalmente, Bruselas ya instó a la Comisión a que lo declarase como organización terrorista; si bien la Comisión del Congreso español de este lunes ha vuelto a votar si la Cámara Baja pide a la UE que criminalice al cartel de Maduro. Esta votación a propuesta de Vox también ha salido adelante, pero, de nuevo, con el voto en contra del PSOE de Sánchez.