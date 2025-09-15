La portavoz de Jupol sobre La Vuelta: "La verdad es que el dispositivo fue un absoluto caos"

Laura García, portavoz de Jupol –el sindicato español del Cuerpo Nacional de Policía– ha analizado en La Noche de Cuesta, de esRadio, los problemas de seguridad de La Vuelta ciclista que ha tenido lugar este fin de semana en la Comunidad de Madrid.

"La verdad es que el dispositivo fue un absoluto caos", ha comenzado señalando la portavoz de JUPOL. Por otro lado ha señalado que no se separó a los elementos conflictivos de la manifestación del resto de personas que allí se encontraban.

"Fue un absoluto caos. No había órdenes operativas que fueran encaminadas al orden público a que no hubiera violentos, más bien todo lo contrario" 🎙️ Laura García, portavoz de Jupol en #NocheDeCuesta pic.twitter.com/PvfjGj6Fvo — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) September 15, 2025

Los policías que allí se encontraban han comentado que "allí no había órdenes operativas que fueran encaminadas al orden público, que no hubiera violentos... sino mas bien todo lo contrario", según las palabras de Laura García.

"Se preparó precisamente para el final que tuvo"

"Este dispositivo se preparó precisamente para el final que tuvo", ha añadido García. Por otro lado también ha criticado a que el delegado del Gobierno haya celebrado que no se celebrara la prueba. "Entendemos que ha celebrado lo él pretendía que sucediera", ha comentado la portavoz.

Siguiendo con el desarrollo del dispositivo, Laura García ha señalado que "aquí fue muy grave el hecho de que no se separa a los malos de los buenos porque allí había gente incluso que se estaban manifestando pero de forma completamente pacífica" y que es importante "diferenciar a unos de los otros". Además también ha mencionado que al margen de los manifestantes había familias que se encontraban allí para "disfrutar de un evento deportivo de la índole de la Vuelta Ciclista España.

Por otro lado, Sandra León ha preguntado a la portavoz del sindicato de policía sobre si tenían pensado emprender algún tipo de acción legal por lo sucedido. "Se ha puesto en peligro, no solamente la ciudadanía, es que se ha puesto en peligro a nuestros compañeros. Primero alentando a esta violencia y, segundo, celebrándolo. Esto da un mensaje muy peligroso y por supuesto que nuestro servicio jurídico ya está estudiándolo", ha respondido.