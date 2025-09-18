Medios marroquíes atacan a PP y Vox por suspender el programa árabe-marroquí en los colegios de Madrid y Murcia

Este curso, Madrid y Murcia han decidido retirar de los colegios el Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM), un plan educativo financiado por España y controlado en gran parte por el país vecino. Esto no ha gustado nada en la prensa del país vecino, que se ha hecho eco de la información y apunta directamente como culpable a la "extrema derecha" de PP y Vox, que son "una amenaza" para los acuerdos del Gobierno de Pedro Sánchez con Marruecos. Ambas regiones aseguran que este plan no es fiable, ya que no tienen ningún control sobre los contenidos o el profesorado -enviado por Marruecos- que imparte la asignatura en los colegios.

Los objetivos principales del programa impulsado por el ministerio de Educación de Pilar Alegría y las autoridades de Marruecos, son "enseñar la lengua árabe y la cultura marroquí al alumnado marroquí y no marroquí escolarizado en centros españoles de educación primaria y secundaria" y "proporcionar al alumnado marroquí una formación que le permita salvaguardar su identidad y vivir su cultura".

Pues bien, a raíz de la suspensión de dicho programa en las dos regiones españolas, los periódicos de Marruecos han movido su maquinaría para señalar directamente a las formaciones de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

"Decisión preocupante, peligrosa e injusta"

"La onda de choque poco a poco se extiende por los territorios", señala el digital Yabiladi, que subraya que "los estudiantes en Madrid y Murcia ya no disfrutarán de este aprendizaje. Contrario a tres décadas de fructífera cooperación bilateral en este ámbito, la decisión ha sido efectiva bajo la presión del Partido Popular (PP) y la formación de extrema derecha Vox a nivel local". La decisión de retirar el PLACM es "extremadamente preocupante, peligrosa e injusta", en lo que supone "una medida de tal cancelación".

"Muchas declaraciones peligrosas se han escuchado en el seno de la extrema derecha, cuyos miembros han asociado el discurso antiinmigración marroquí con el propio financiamiento del PLACM por parte de Marruecos", señalan. "Desde hace varios meses, el sentimiento general es que el PP y Vox hacen de los ataques sistemáticos y diarios contra los marroquíes y contra el gobierno de Sánchez su caballo de batalla". Por otra parte, en este diario se critican las "maniobras electoralistas al servicio de la agenda de la extrema derecha, ante las próximas elecciones".

"Es lo que hace la alianza PP-Vox a nivel territorial, construyendo un discurso sesgado sobre las especificidades culturales y sobre una ideología no solo hostil a la migración en general, sino que rechaza especialmente la marroquí, una componente social significativa en regiones como Murcia". La rajada en este medio ha sido también para los medios conservadores españoles: "Destilan su discurso tóxico a diario, a través de sus medios de comunicación".

Defienden al Gobierno de Sánchez

"Los partidos de izquierda también toman iniciativas a nivel local para responder a las iniciativas de la extrema derecha, ya sea el PSOE, Podemos o otras formaciones", añaden. Y para reafirmarlo, Yabiladi, recoge las declaraciones de la ministra Elma Saiz, quién ha acusado a ambos partidos de "perturbar el ambiente" y perjudicar la convivencia en la región de Murcia.

El diario también señala que la ministra se refirió a los sucesos de Torre-Pacheco y Jumilla ocurridos este verano, criticando el acuerdo por fomentar la discriminación y las tensiones entre los ciudadanos. "Primero estaban en contra de la libertad de culto. Ahora están en contra del idioma", escribió Saiz en redes sociales, en referencia a la prohibición de las celebraciones islámicas en espacios públicos impuesta por el Ayuntamiento de Jumilla gobernado por el PP en minoría con el apoyo de Vox.

Por su parte, el digital Marruecom responsabiliza a Vox de cancelar el acuerdo: "La cancelación del programa se produce en un clima político marcado por la influencia de Vox, que venía reclamando desde hace meses la supresión de estas clases". El digital señala al presidente de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, quién insistió en que "los centros educativos deben impartir exclusivamente cultura española", rechazando la introducción de contenidos vinculados con Marruecos en la enseñanza pública al considerarlo contrario a la identidad nacional.

Sin embargo, el medio marroquí defiende ante Vox la idea de que "desde hace años se aplica en once comunidades autónomas en virtud de un acuerdo firmado entre el Gobierno de Marruecos y el Ministerio de Educación de España, con el impulso de la Embajada marroquí en Madrid y que ha contribuido de forma decisiva a la integración, el respeto mutuo y la convivencia, además de facilitar que los jóvenes marroquíes mantengan vínculos con su identidad cultural sin que ello suponga un obstáculo para su plena participación en la sociedad española", concluye el digital del país vecino.