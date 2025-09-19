La ministra de Igualdad no responde a dos llamadas del PP por el escándalo de las pulseras antimaltrato

El vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos, ha llamado esta mañana a la ministra del ramo, Ana Redondo, para que le concrete el número de mujeres que quedaron desprotegidas por el fallo en las pulseras de control a maltratadores, a causa de los errores de una adjudicataria del Gobierno.

Según trasladan fuentes del PP, el primer contacto telefónico se produjo a las 9.47, sin éxito. A las 11.19, De los Santos volvió a intentar llamar a la ministra, que tampoco respondió al PP. "Confiamos en tener suerte a lo largo de la mañana. No sería entendible que no se pusiera el teléfono dada la gravedad de la situación", trasladan desde el partido.

"La agenda de la ministra en el día de hoy se limita a un acto en Valladolid a las 12:30 de la mañana y, por tanto, tiene tiempo para recopilar esa información y concretar las medidas adoptadas hasta la fecha, las decisiones que va a implementar el Gobierno y las responsabilidades que piensa depurar", defienden.

Alberto Núñez Feijóo se referirá también este viernes a la cuestión durante la clausura del Campus Faes que tendrá lugar al mediodía. La portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, ha anunciado, además, que han registrado en el Congreso una petición para reprobar a la ministra de Igualdad, por la dejadez ante este escándalo durante dos años.

"La información en este caso no puede esperar; tampoco limitarse a aclaraciones futuras en el Congreso (donde se han registrado decenas de preguntas). La alarma social y la preocupación de miles de mujeres requiere una explicación urgente inmediata y esa ha de producirse en la mañana de hoy", explican en el PP.