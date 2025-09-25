Igualdad no sabe cuántos agresores han sido excarcelados por el fallo de las pulseras: "No le puedo decir"

Tras la reprobación de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, ha mantenido el discurso oficial, insistiendo en que, si bien el sistema no es "infalible", sí "funciona". El Ejecutivo repite el mismo argumentario, intentando diluir la polémica con el paso del tiempo y bajo la narrativa del "bulo", aludiendo a la "difusión de informaciones inexactas o manifiestamente falsas", a pesar de que ha sido la propia Fiscalía quien ha señalado en su memoria fallos estructurales en el sistema.

En una comparecencia a petición propia, y en respuesta a la solicitud del Partido Popular, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, ha comenzado su intervención pidiendo "disculpas" a todas las mujeres víctimas de violencia de género que se sienten "inquietas" ante la polémica generada. "Su sufrimiento es mi sufrimiento", ha resumido.

En su respaldo a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, no ha podido concretar cuántas excarcelaciones se han producido como consecuencia de los fallos en el sistema de pulseras antimaltrato. Interpelada en varias ocasiones, durante la Comisión de seguimiento y evalución de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, sobre si se han producido liberaciones erróneas, casos en los que, de haberse contado con datos correctos, los tribunales podrían haber adoptado una decisión distinta, Martínez Perza se ha limitado a afirmar que ha solicitado la información, pero que "no la tengo".

Ha rechazado que las deficiencias en los dispositivos hayan tenido impacto en la seguridad de las mujeres, obviando las reiteradas denuncias sobre fallos en el sistema de geolocalización o desconexión de los servicios. No obstante, no ha descartado la posibilidad de imponer sanciones a las empresas responsables del servicio.

Para defender la eficacia del sistema, la compareciente ha recurrido a un vídeo ilustrativo que muestra su funcionamiento en un caso concreto de incumplimiento de una orden de alejamiento. Sin embargo, lejos de reflejar la complejidad de la realidad, la simulación ha evidenciado las carencias del sistema con un protocolo ineficaz que obliga a la víctima a realizar múltiples llamadas telefónicas.

La diputada del Partido Popular, Marta González Vázquez, ha reprochado la ausencia de la ministra de Igualdad en la Comisión y ha reclamado la asunción de responsabilidades políticas. "Redondo no es digna de continuar ejerciendo el cargo, por negligencia y por ocultación", ha sentenciado. También ha puesto en cuestión la fiabilidad del sistema, al aludir a que los dispositivos que tienen las mujeres víctimas por maltrato son "los mismos teléfonos con GPS que hoy se pueden comprar en Aliexpress por 14,50 euros". Una afirmación que ha sido rebatida por la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, quien ha defendido que los dispositivos "se han hecho específicamente para este servicio" y, por tanto, "no se pueden comprar en Aliexpress".