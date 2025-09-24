Los socios propinan otro golpe al Gobierno facilitando la reprobación de la ministra de Igualdad

Por 170 votos a favor, 162 en contra y 16 abstenciones, el Congreso de los Diputados ha reprobado a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por el escándalo de las pulseras que ha dejado desprotegidas a las víctimas de violencia de género. Junts y ERC, además de CC y el BNG, han facilitado que la propuesta del PP pueda salir adelante con el apoyo de Vox, en un gesto inesperado que añade más presión al Gobierno.

La decisión se produce después de que Junts perdiera este martes la votación sobre el traspaso de las competencias de inmigración, por la negativa de Podemos y dos diputados de Sumar a apoyarla. Una ruptura sin precedentes ya que no solo se produce en el bloque de investidura, sino también entre los propios socios de gobierno.

Ana Redondo ha evitado este miércoles dar explicaciones sobre la polémica, asegurando que no ha habido desprotección de las víctimas en ningún momento. En lugar de asumir responsabilidades, ha optado por cargar contra el PP, al que acusa de hacer cálculos políticos con este asunto y "generar alarma sin motivo", defendiendo que ninguna víctima ha muerto mientras llevaba las pulseras.

La diputada del PP, Patricia Rodríguez, ha sido la encargada de defender la moción de reprobación, acusando a la ministra de "tener la desfachatez, delante de todos, de restarle importancia" a lo ocurrido. "Eso tiene un nombre y es violencia institucional contra las víctimas y es gravísimo", ha denunciado, después de que su compañero de filas, Jaime de los Santos, recordara a la ministra, en la sesión de control, que todavía no hay datos sobre las consecuencias del fallo.

La diputada de ERC, Pilar Vallugera, ha lanzado una dura crítica durante el debate parlamentario. "¿Ustedes saben cómo nos han dejado a nosotros? ¿Cuatro meses hace que lo saben y no nos han dicho nada?". Según ha reconocido, los republicanos tenían previsto votar en contra de la iniciativa, pero las declaraciones de la ministra de Igualdad durante la sesión de control han forzado un giro de última hora. "El sentido de un voto se puede ir modificando al transcurso de la sesión parlamentaria. Llegar y decir que hay que tener en cuenta que no ha muerto ninguna mujer, aquí hemos decidido que nos abstendríamos", ha zanjado Vallugera calificando la intervención de la ministra Redondo como "impresentable".

Desde Junts, la diputada Pilar Calvo ha calificado de "inadmisible" que el Gobierno intente defenderse argumentando que "no han matado a ninguna mujer de las que han sufrido el problema de las pulseras", recordando que esas mujeres "siguen siendo víctimas del miedo, de las amenazas y de la falta de transparencia". Calvo ha instado al Ejecutivo a actuar "con verdad, transparencia y asunción de responsabilidades".

El PP, a degüello

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, exigía en rueda de prensa la dimisión de la ministra, sin entrar a valorar las posibles consecuencias penales de lo ocurrido, y exigiendo antes la asunción de responsabilidades políticas. Un cese o dimisión que el Gobierno rechaza al no admitir siquiera el problema desde el principio, cuando negó incluso que hubiera habido errores.

El Gobierno insiste en refugiarse bajo el paraguas de la llamada "campaña del bulo" y la ministra sigue sin aportar datos concretos sobre cuántas mujeres han resultado víctimas de su gestión negligente al frente del ministerio. El PP extiende también la sospecha sobre los ministros de Justicia, Félix Bolaños, y la vicepresidenta María Jesús Montero, por no atender los avisos del CGPJ, las asociaciones de víctimas, los fiscales o la Guardia Civil.