El PP exigirá una declaración responsable a los inmigrantes para entrar en España

El Partido Popular sigue desgranando sus propuestas sobre inmigración, asunto en el que centrará gran parte de su labor de oposición este curso político. Alberto Núñez Feijóo anunció el pasado fin de semana un visado por puntos, similar al de Australia y Reino Unido, para priorizar una inmigración sobre otra. La medida se completa con una declaración responsable que los inmigrantes deberán firmar para entrar en España, según confirman fuentes del PP.

Estas fuentes explican que se elaborará un cuestionario, similar al que realiza EEUU, aunque "más exigente", que deberán rellenar todos los que aspiren a venir a nuestro país para obtener permiso de residencia y trabajo. La propuesta, todavía en fase embrionaria, exigirá un compromiso por escrito para aceptar nuestros valores y costumbres recogidas en la legislación española, en especial la Constitución.

Entre esos compromisos, asumir la igualdad entre hombres y mujeres, que no reconocen muchos países, sobre todo de religión islámica, así como respetar nuestras tradiciones y, por supuesto, la ley. En este sentido, Feijóo ya se mostró partidario de prohibir el burka o el niqab en espacios públicos, aunque no el velo islámico. El incumplimiento de estos compromisos podría ser motivo de sanción o expulsión, como ocurrirá con los países de origen que se salten el acuerdo suscrito para favorecer flujos migratorios ordenados, que serán recompensados o perjudicados según su grado de cumplimiento.

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, defendió este lunes que la propuesta migratoria del PP es "liberal y europea, basada en la dignidad de la persona, la responsabilidad individual y la igualdad ante la ley". Es decir, que no trate por defecto al inmigrante como "víctima" ni tampoco como "presunto delincuente", en referencia al PSOE y Vox.

"El que se niegue a colaborar con las instituciones españolas, que no acepte a sus nacionales cuando sean retornados o aliente la salida de emigrantes irregulares, perderá privilegios y ayudas; la solidaridad no puede ser unilateral", defendió Ezcurra en rueda de prensa. "La integración no es un trámite, es un proceso largo, es aprender el idioma, respetar el marco legal y asumir un acuerdo de convivencia", añadió, recordando el "vínculo" existente con los hispanoamericanos, cuya integración es más sencilla.

El visado por puntos, en un mes

Fuentes del PP confirman que la propuesta sobre el visado por puntos se ampliará en las próximas semanas. A mediados de octubre podría ya estar lista en detalle para ser trasladada al Congreso de los Diputados como Proposición de Ley. La iniciativa es, de momento, un compromiso suscrito en la Declaración de Murcia por la dirección de Feijóo y las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP, en una estrategia similar a la que pusieron en marcha con su propuesta sobre vivienda.

Los criterios establecidos para obtener la máxima puntuación tendrán que ver con la formación, la experiencia, el idioma, la edad, la capacidad de cubrir trabajos vacantes, (como la vivienda, los transportes, el sector primario o la salud) y los vínculos previos con el país.

Se trata de unas pautas ampliables que no son inamovibles, sino que se pueden modificar en función de las necesidades del momento. Todos estos criterios tienen muy en cuenta las peculiaridades de España, ya que en otros países como Australia o Reino Unido son muchos menos y se refieren sobre todo a la edad o la formación. La asignación de puntos está todavía por determinar.