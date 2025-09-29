¿Qué es el visado por puntos que propone el PP?

El PP ha comenzado a aclarar su propuesta migratoria deslizando varias medidas que llevaría a cabo en caso de volver a La Moncloa en los próximos comicios generales. Alberto Núñez Feijóo avanzó la semana pasada su intención de poner en marcha un sistema migratorio en el que se favoreciese la inmigración de países "culturalmente próximos" y mediante el que fuese expulsado cualquier inmigrante que cometiese delitos graves.

Pero ha sido este fin de semana cuando el líder de los populares ha explicado que quiere implementar un visado por puntos que favorezca a un perfil concreto de inmigrantes. Para Feijóo, se debe favorecer la inmigración legal de aquellas personas que tengan un perfil profesional "en sectores donde haya falta de mano de obra" como podría ser la hostelería, la construcción o la industria.

Además, una persona que quiera entrar en España tendría más posibilidades de recibir el visado si conoce "nuestra cultura" y tiene "mayor capacidad de integración". Se entiende que jugará un papel esencial el idioma, por lo que los hispanoamericanos partirían con ventaja a la hora de conseguir la residencia.

Asimismo, se favorecerá la inmigración de aquellos que provengan de países con los que un eventual Gobierno del PP haya llegado acuerdos para que sus ejecutivos muestren el "compromiso" de regular activamente la emigración legal. "Si los países de origen nos ayudan a poner orden, serán recompensados; y si incentivan el desorden, evidentemente no tendrán visado las personas que vengan de esos países", ha sentenciado Feijóo en un acto de partido que ha sido bautizado como La Declaración de Murcia y que buscaba unificar las políticas de sus presidentes autonómicos.

El sistema en Canadá

El visado por puntos ya se implementa en otros países. De hecho, este es el sistema de inmigración por el que más personas acceden a su visa en Canadá, donde las personas son calificadas por su "perfil migratorio". Este contempla 100 puntos en cuanto a la edad, siendo las personas entre 20 y 29 años las que más puntos obtienen. Otros 140 puntos se reparten según los estudios teniendo una persona que ha terminado la secundaria 28 puntos, mientras que una persona que tenga un doctorado obtendría la máxima puntuación.

El dominio del francés y el inglés reparte otros 150 puntos; mientras que se necesita un mínimo de un año de experiencia laboral fuera de Canadá para pedir la visa. Si la experiencia laboral es mayor a un año, puede llegar a sumar 50 puntos. Esta se puede completar con otros 70 puntos si es que tienes experiencia laboral en Canadá. Aunque el sistema de visado por puntos no es la única vía de inmigración en el país norteamericano, sí que es la más utilizada.